Tesla планує відкрити свої перші салони в Індії — Finance.ua

Tesla планує відкрити свої перші салони в Індії Сьогодні 03:23 — Світ

Tesla планує відкрити свої перші салони в Індії

Компанія Tesla, очолювана Ілоном Маском, розпочне офіційну діяльність в Індії в липні — на третьому за величиною автомобільному ринку світу, прагнучи досягти зростання в умовах падіння продажів в Європі та Китаї.

Про це пише Bloomberg.

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Перша партія електромобілів вже прибула в країну — це позашляховики Model Y з заднім приводом, відправлені з китайського заводу Tesla.

Tesla планує відкрити свій перший салон в Мумбаї вже в середині липня, а потім — в Нью-Делі.

«Дебют покладе край багаторічній сазі про вихід Tesla на ринок Індії — ринок, на який Маск давно поклав око, але не наважувався вийти через розбіжності щодо тарифів і місцевого виробництва. Прорив у виведенні Tesla на ринок Індії стався після того, як Маск зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в США в лютому», — йдеться в публікації.

Згідно з документами, з якими ознайомився Bloomberg, п’ять автомобілів Model Y вже прибули до Мумбаї з заводу Tesla в Шанхаї.

Автомобілі були задекларовані за ціною 2,77 млн рупій ($31 988) і обкладені імпортним митом у розмірі понад 2,1 млн рупій — це мито відповідає 70% миту Індії на повністю зібрані імпортні автомобілі вартістю до $40 000 плюс додаткові збори, як свідчать документи.

«Очікується, що модель надійде в продаж за ціною понад $56 000 доларів без урахування податків і страхування, хоча Tesla визначить остаточну ціну на основі своєї маржі та стратегії позиціонування», — пише Bloomberg. — «Для порівняння, ціна цієї моделі в США без урахування податків становить $44 990, а з урахуванням податкових пільг — $37 490».

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