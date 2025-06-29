Де у Європі найбільше дистанційних працівників — Finance.ua

Де у Європі найбільше дистанційних працівників Сьогодні 07:04 — Світ

Де у Європі найбільше дистанційних працівників

Глобальне опитування про умови праці демонструє, що поширеність роботи з дому значно варіюється в різних частинах Європи. Найбільше з дому працюють у Великій Британії, а найменше — у Греції. Це повʼязано з культурними та економічними факторами.

Про це пише Euronews.

Що виявило дослідження

За результатами дослідження, тенденції дистанційної роботи змінилися з часів пандемії COVID-19.

Читайте також Набув чинності закон про дистанційну роботу: що зміниться для працівників та роботодавців

Четверту хвилю опитування проводили з листопада 2024 року по лютий 2025-го. Воно охоплює працівників віком від 20 до 64 років, які мають повну вищу освіту і повний робочий день.

Середній показник дистанційної роботи у світі становить 1,2 дня на тиждень.

Проте дані суттєвого варіюються в 40 країнах, де проводили дослідження: від лише 0,5 дня на тиждень у Південній Кореї до 1,9 дня в Канаді.

За словами доцента економіки Королівського коледжу Лондону доктора Джевата Гірая Аксоя, головна причина цього полягає у рівні культури індивідуалізму — риси, яка наголошує на особистій автономії, самостійності та незалежності над колективними цілями чи від пильного нагляду.

Читайте також Зеленський підписав закон про дистанційну роботу

Серед інших факторів — серйозність і тривалість карантину, повʼязаного з COVID-19, щільність населення і промислова структура кожної економіки.

Наприклад, країни з більшою часткою секторів, орієнтованих на віддалену роботу, таких як ІТ та фінанси, мають кращі можливості для підтримки гібридних моделей.

У густонаселених країнах теж часто спостерігається вищий рівень роботи з дому, частково через довший час поїздок на роботу.

Де у Європі найбільше дистанційних працівників

Велика Британія має найвищий рівень дистанційної роботи серед 18 європейських країн. Там з дому працюють в середньому 1,8 дня на тиждень. У масштабі всього дослідження Британія опинилася на другому місці серед 40 країн. Вона поступається тільки Канаді.

За словами Аксоя, показники Великої Британії зумовлені культурним індивідуалізмом, особливо тривалими й суворими локдаунами під час пандемії COVID-19 та системою економіки, де ринок праці зосереджений у сферах фінансів, консалтингу і медіа.

За останні роки британські працівники виробили стійке бажання працювати з дому 2—3 дні на тиждень.

Фірми, які ігнорують такі очікування, можуть зіткнутись із серйозними труднощами в залученні та утриманні кваліфікованих робітників.

У Греції, навпаки, найнижчий показник роботи з дому в Європі. Там віддалено працюють лише 0,6 дня на тиждень.

Греція має низькі показники індивідуалізму, а її економіка спирається на туризм, роздрібну торгівлю і готельний бізнес — сфери, що вимагають фізичної присутності.

Загальний рівень роботи з дому знизився в усьому світі з у середньому 1,6 дня на тиждень у 2022 році до 1,33 дня у 2023-му. У 2024 та 2025 роках він знизився до 1,27 дня. Автори дослідження дійшли висновку, що рівень віддаленої роботи майже стабілізувався з 2023 року.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.