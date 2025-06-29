Де у Європі найбільше дистанційних працівників — Finance.ua

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Де у Європі найбільше дистанційних працівників

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Де у Європі найбільше дистанційних працівників
Де у Європі найбільше дистанційних працівників
Глобальне опитування про умови праці демонструє, що поширеність роботи з дому значно варіюється в різних частинах Європи. Найбільше з дому працюють у Великій Британії, а найменше — у Греції. Це повʼязано з культурними та економічними факторами.
Про це пише Euronews.

Що виявило дослідження

За результатами дослідження, тенденції дистанційної роботи змінилися з часів пандемії COVID-19.
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Четверту хвилю опитування проводили з листопада 2024 року по лютий 2025-го. Воно охоплює працівників віком від 20 до 64 років, які мають повну вищу освіту і повний робочий день.
Середній показник дистанційної роботи у світі становить 1,2 дня на тиждень.

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Проте дані суттєвого варіюються в 40 країнах, де проводили дослідження: від лише 0,5 дня на тиждень у Південній Кореї до 1,9 дня в Канаді.
За словами доцента економіки Королівського коледжу Лондону доктора Джевата Гірая Аксоя, головна причина цього полягає у рівні культури індивідуалізму — риси, яка наголошує на особистій автономії, самостійності та незалежності над колективними цілями чи від пильного нагляду.
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Серед інших факторів — серйозність і тривалість карантину, повʼязаного з COVID-19, щільність населення і промислова структура кожної економіки.
Наприклад, країни з більшою часткою секторів, орієнтованих на віддалену роботу, таких як ІТ та фінанси, мають кращі можливості для підтримки гібридних моделей.
У густонаселених країнах теж часто спостерігається вищий рівень роботи з дому, частково через довший час поїздок на роботу.

Де у Європі найбільше дистанційних працівників

Велика Британія має найвищий рівень дистанційної роботи серед 18 європейських країн. Там з дому працюють в середньому 1,8 дня на тиждень. У масштабі всього дослідження Британія опинилася на другому місці серед 40 країн. Вона поступається тільки Канаді.
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За словами Аксоя, показники Великої Британії зумовлені культурним індивідуалізмом, особливо тривалими й суворими локдаунами під час пандемії COVID-19 та системою економіки, де ринок праці зосереджений у сферах фінансів, консалтингу і медіа.
За останні роки британські працівники виробили стійке бажання працювати з дому 2—3 дні на тиждень.
Фірми, які ігнорують такі очікування, можуть зіткнутись із серйозними труднощами в залученні та утриманні кваліфікованих робітників.
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У Греції, навпаки, найнижчий показник роботи з дому в Європі. Там віддалено працюють лише 0,6 дня на тиждень.
Греція має низькі показники індивідуалізму, а її економіка спирається на туризм, роздрібну торгівлю і готельний бізнес — сфери, що вимагають фізичної присутності.
Загальний рівень роботи з дому знизився в усьому світі з у середньому 1,6 дня на тиждень у 2022 році до 1,33 дня у 2023-му. У 2024 та 2025 роках він знизився до 1,27 дня. Автори дослідження дійшли висновку, що рівень віддаленої роботи майже стабілізувався з 2023 року.
За матеріалами:
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