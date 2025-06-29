Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка) — Finance.ua

Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі у минулому році сягнула 304 млн осіб — цей показник подвоївся з 1990 року.
Про це повідомляє Visual Capitalist, спираючись на дані Організації Об’єднаних Націй.
Міжнародний мігрант — людина, яка переїхала з однієї країни в іншу (добровільно або недобровільно). Термін охоплює як економічних мігрантів, так і осіб, які шукають притулку в інших країнах.
Де найбільше мігрантів
Станом на 2024 рік Катар мав найвищу у світі частку жителів, народжених за кордоном. Міжнародні мігранти становили понад три чверті (76,7%) його населення.
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Загалом, саме країни Перської затоки — Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — очолили список.
Причина такої ситуації полягає в тому, що економіка цих країн дуже сильно залежить від іноземної робочої сили.
Кілька невеликих європейських країн, таких як Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також мають дуже високу частку мігрантів.
Це значною мірою пов’язано з невеликим населенням цих країн та тим, що вони відіграють роль фінансових і туристичних центрів.
Найбільшу кількість міжнародних мігрантів (за загальною чисельністю населення) зафіксували у США — 52,4 млн осіб. Це 15,2% населення країни.
Україна в списку знаходиться на 50 місці — міжнародні мігранти становлять 13,4% її населення.
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