Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка) — Finance.ua

Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка) Сьогодні 09:16 — Світ

Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)

Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі у минулому році сягнула 304 млн осіб — цей показник подвоївся з 1990 року.

Про це повідомляє Visual Capitalist, спираючись на дані Організації Об’єднаних Націй.

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Міжнародний мігрант — людина, яка переїхала з однієї країни в іншу (добровільно або недобровільно). Термін охоплює як економічних мігрантів, так і осіб, які шукають притулку в інших країнах.

Де найбільше мігрантів

Станом на 2024 рік Катар мав найвищу у світі частку жителів, народжених за кордоном. Міжнародні мігранти становили понад три чверті (76,7%) його населення.

Загалом, саме країни Перської затоки — Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — очолили список.

Причина такої ситуації полягає в тому, що економіка цих країн дуже сильно залежить від іноземної робочої сили.

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Кілька невеликих європейських країн, таких як Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також мають дуже високу частку мігрантів.

Це значною мірою пов’язано з невеликим населенням цих країн та тим, що вони відіграють роль фінансових і туристичних центрів.

Найбільшу кількість міжнародних мігрантів (за загальною чисельністю населення) зафіксували у США — 52,4 млн осіб. Це 15,2% населення країни.

Україна в списку знаходиться на 50 місці — міжнародні мігранти становлять 13,4% її населення.

УНІАН За матеріалами:

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