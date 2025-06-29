Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)

Світ
57
Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
Кількість міжнародних мігрантів у всьому світі у минулому році сягнула 304 млн осіб — цей показник подвоївся з 1990 року.
Про це повідомляє Visual Capitalist, спираючись на дані Організації Об’єднаних Націй.
Читайте також
Міжнародний мігрант — людина, яка переїхала з однієї країни в іншу (добровільно або недобровільно). Термін охоплює як економічних мігрантів, так і осіб, які шукають притулку в інших країнах.

Де найбільше мігрантів

Станом на 2024 рік Катар мав найвищу у світі частку жителів, народжених за кордоном. Міжнародні мігранти становили понад три чверті (76,7%) його населення.

Страховка для виїзду за кордон на Finance.ua 🧐

Загалом, саме країни Перської затоки — Катар, Об’єднані Арабські Емірати та Кувейт — очолили список.
Причина такої ситуації полягає в тому, що економіка цих країн дуже сильно залежить від іноземної робочої сили.
Читайте також
Кілька невеликих європейських країн, таких як Монако, Ліхтенштейн та Андорра, також мають дуже високу частку мігрантів.
Це значною мірою пов’язано з невеликим населенням цих країн та тим, що вони відіграють роль фінансових і туристичних центрів.
Найбільшу кількість міжнародних мігрантів (за загальною чисельністю населення) зафіксували у США — 52,4 млн осіб. Це 15,2% населення країни.
Україна в списку знаходиться на 50 місці — міжнародні мігранти становлять 13,4% її населення.
Країни з найбільшою кількістю мігрантів: на якому місці опинилась Україна (інфографіка)
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems