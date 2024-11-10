Німецькі компанії готуються до підвищення цін — Finance.ua

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Німецькі компанії готуються до підвищення цін

Світ
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Німецькі компанії готуються до підвищення цін
Німецькі компанії готуються до підвищення цін
Компанії німецької промисловості, роздрібної торгівлі та корпоративних послуг планують підвищення цін, в результаті чого інфляція наблизиться до цільового показника Європейського центрального банку у 2%.
Про це повідомляє Reuters.
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Індекс цінових очікувань економічного інституту Ifo зріс до 15,9 у жовтні з 14,1 пункту у вересні.
«У найближчі місяці рівень інфляції повинен знову дещо прискоритися і досягти позначки Європейського центрального банку у 2%», — заявив Саша Мерле з Ifo.
Плани роздрібних торговців підвищити ціни відіграють помітну роль в інфляції: індикатор у цьому секторі зріс до 21,4 з 19,1 пункту, повідомляє Ifo.
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У вівторок почалася хвиля страйків, організованих інженерами-електриками та металообробниками.
Очікується, що після падіння нижче цільового показника ЄЦБ німецька інфляція знову зросте до 2,1% у жовтні.
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