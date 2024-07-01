Німецька опозиція хоче позбавити деяких українців статусу біженця — Finance.ua

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Німецька опозиція хоче позбавити деяких українців статусу біженця

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Німецька опозиція хоче позбавити деяких українців статусу біженця
Німецька опозиція хоче позбавити деяких українців статусу біженця
У Німеччині вважають, що забезпечувати Україну зброєю, але при цьому позбавляти її власних солдатів, є «відвертим цинізмом».
Голова молодіжної організації Junge Union німецької партії CDU/CSU Йоганнес Вінкель закликав позбавити українських чоловіків призовного віку статусу захисту та державної підтримки в Німеччині.
За його словами, підтримувати українських жінок та їхніх дітей соціальними виплатами — це нормально, але українські чоловіки призовного віку «взагалі не повинні мати права на захист у Німеччині, а повинні захищати свою країну».
За його словами, надавати Україні зброю, але при цьому позбавляти її солдатів — це «відвертий цинізм».
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Вимога депортації частини українських біженців

Голова баварської опозиційної партії Александер Добріндт публічно почав вимагати депортації з Німеччини безробітних українських біженців.
На думку німецького опозиціонера, українських біженців необхідно видворити з Німеччини, якщо вони не знайдуть роботу.
«Більше ніж через два роки після початку війни зараз має діяти принцип: працевлаштовуйся в Німеччині або повертайся в безпечні райони Західної України», — каже він.
Пізніше німецький уряд офіційно виступив проти депортації українців, які не знайшли роботу. Про це заявив представник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
Речник нагадав, що росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається знищити її інфраструктуру.
«Тому я не знаю, де може бути безпечне місце в Україні», — сказав він.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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