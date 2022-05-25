Nike не продовжив договір із найбільшим франчайзі в рф: та змушена закрити всі магазини під брендом — Finance.ua

Nike не продовжив договір із найбільшим франчайзі в рф: та змушена закрити всі магазини під брендом
Компанія Nike — американський виробник спортивного взуття та одягу — не продовжила договір з найбільшим франчайзі в росії Inventive Retail Group. IRG буде змушена закрити всі свої магазини під брендом Nike.
Про це пишуть «Ведомости» з посиланням на листа президента IRG Тихона Смикова співробітникам компанії.
Зазначається, що Inventive Retail Group належить найбільша у рф монобрендова мережа магазинів американського ритейлера. IRG буде змушена закрити усі свої магазини під брендом Nike.
У листі рішення американської компанії пояснюється нездатністю Nike «в найближчому майбутньому» організувати постачання товарів до росії.
«У міру вичерпання товарних запасів IRG буде змушена закрити всі свої магазини під цим брендом», — заявив Смиков.
За його словами, ці повідомлення стали для нього таким же ударом, як і для всіх співробітників. Смиков нагадав, що спільний з американським партнером бізнес було розпочато 10 років тому, весь цей час «з любов’ю вибудовували в країні найкращу мережу магазинів», але тепер вона не зможе існувати.
PR-директор IRG Людмила Семушина підтвердила «Ведомостям», що постачання продукції Nike припинено, а сам товар перебуває у дефіциті.
Вона повідомила, що компанія не зможе «продовжувати підтримувати роботу монобрендових магазинів» і змушена буде їх закрити. Семушина відмовилася коментувати стосунки із виробником.
Представник американського ритейлера у відповідь на запит газети повідомив, що Nike прийняла рішення не продовжувати існуючі та не вступати в нові ділові взаємини, включаючи UP&Run (входить до IRG) у зв’язку з операційними складнощами.
Ділова активність у росії припинена, але компанія продовжує здійснювати всі виплати своїм співробітникам, сказав представник компанії.
На думку директора ритейл-департаменту Core.XP Марини Малахатько, відмова від продовження угоди з IRG загалом може означати вихід Nike з російського ринку.
З березня по травень кількість монобрендових магазинів Nike у рф вже скоротилася зі 116 до 56, за даними на сайті компанії. З них 19 тимчасово зачинено. IRG управляє 37 торговими точками Nike. З інформації на сайті групи випливає, що 9 магазинів наразі не працюють.