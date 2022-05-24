580 міжнародних компаній продовжують працювати в РФ — Кулеба — Finance.ua
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580 міжнародних компаній продовжують працювати в РФ — Кулеба

Вчора 15:19Фондовий ринок
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580 міжнародних компаній продовжують працювати в РФ — Кулеба580 міжнародних компаній продовжують працювати в РФ — Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 580 міжнародних компаній продовжують працювати у росії.
«Зараз на радарі МЗС є ще 580 компаній, які продовжують у росії так званий business as usual, тобто вдають, що нічого не трапилося», — заявив Кулеба.
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Він зазначив, що 1439 компаній після початку повномасштабного вторгнення залишили російський ринок.
«Ми не можемо їм наказати — виходьте. Але треба працювати з різних сторін», — повідомив міністр.
Через повномасштабний напад росії на Україну та санкцій, що послідували за цим, багато великих міжнародних компаній згортають роботу на російському ринку або продають російські активи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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