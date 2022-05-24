Starbucks ліквідує бізнес в росії — Finance.ua

Starbucks ліквідує бізнес в росії
Вчора 03:31 — Фондовий ринок
Американська корпорація Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав’ярень, прийняла рішення ліквідувати бізнес в росії. Компанія закриває юридичну особу в росії «Кава Сирена».
Про це повідомляє «Коммерсантъ».
Співробітники російської мережі будуть скорочені протягом трьох місяців.
Нагадаємо, в березні Starbucks повідомила, що призупиняє свою діяльність в росії, а також припиняє поставки своєї продукції в країну.
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