Starbucks ліквідує бізнес в росії — Finance.ua

Starbucks ліквідує бізнес в росії

Вчора 03:31 — Фондовий ринок

Американська корпорація Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав’ярень, прийняла рішення ліквідувати бізнес в росії. Компанія закриває юридичну особу в росії «Кава Сирена».

Про це повідомляє «Коммерсантъ»

Співробітники російської мережі будуть скорочені протягом трьох місяців.

Нагадаємо, в березні Starbucks повідомила, що призупиняє свою діяльність в росії, а також припиняє поставки своєї продукції в країну.

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