Ритейлери Apple в рф почали закривати магазини через дефіцит товару — Finance.ua

Ритейлери Apple в рф почали закривати магазини через дефіцит товару

Вчора 10:15 — Фондовий ринок

Офіційні ритейлери Apple у росії — re:Store і iPort — почали закривати магазини, перенаправляючи дефіцитну техніку в точки з вищим трафіком.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку.

Зазначається, що авторизовані дилери Apple, серед яких re:Store та iPort, закривають збиткові магазини, щоб перерозподілити дефіцитний товар у точках, що акумулюють найбільший прибуток.

Роздрібна мережа re:Store (входить до Inventive Retail Group, IRG) почала закривати магазини в Москві та регіонах, iPort — у Санкт-Петербурзі.

За даними газети, минулими вихідними перестав працювати магазин re:Store у ТЦ «Фестиваль» на Мічурінському проспекті, тижнем раніше — на Кутузовському проспекті. За інформацією, опублікованою компанією на сайті, «тимчасово закриті» вісім точок у Москві та частина в регіонах — Санкт-Петербурзі, Казані, Краснодарі, Нижньому Новгороді, Челябінську та інших містах.

Загалом у мережі 87 магазинів. У IRG не стали коментувати ситуацію.

Співрозмовник на ринку нерухомості розповів виданню, що IRG зупинила роботу магазинів на три місяці, щоби перебудувати логістику.

«Ритейлер домовляється з власниками приміщень про припинення роботи і остаточно закриває тільки точки, де не вдається домовитися про орендні канікули або знижки», — сказав він.

Інше джерело припустило, що компанія хоче налагодити паралельний імпорт. Співрозмовник серед керуючих ТЦ повідомив, що йому не відомо про розірвання договорів оренди.

На сайті iPort (компанія «Портативна техніка» зареєстрована в 2005 році в Санкт-Петербурзі, належить Андрію Годунову) повідомляється, що вона «тимчасово закрила з технічних причин» чотири магазини в Санкт-Петербурзі. Загалом у мережі 28 магазинів у різних регіонах.

У iPort не відповіли на запит газети.

Офіційним продавцем обладнання Apple у росії також є Cstore (належить «Связному», близько 30 магазинів), у цій компанії відмовилися від коментарів.

За словами співрозмовника на ринку дистриб’юції електроніки, основна причина закриття магазинів техніки Apple — дефіцит товару та загалом зниження попиту на смартфони. Продаж смартфонів у Росії у квітні знизився, за даними ритейлерів, на 30%, а переваги користувачів змістилися у бік бюджетних китайських моделей: у трійку лідерів увійшов Realme, витіснивши Apple на четверте місце.

При цьому, з наявністю техніки американського бренду на складах зараз ситуація найгірша, зазначив співрозмовник, запасів «вистачить лише до третього кварталу».

За словами співрозмовника, re:Store та iPort побоюються продавати товари, ввезені за схемою паралельного імпорту, оскільки розраховують на відновлення відносин із Apple.

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