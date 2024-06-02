Nike частково відсудила в Adidas право використовувати три смужки на одязі — Finance.ua

Nike частково відсудила в Adidas право використовувати три смужки на одязі
Nike може використовувати логотип із трьох смужок на деяких моделях штанів у Німеччині.
Таке рішення ухвалив суд у вівторок за підсумками другого слухання апеляції у справі, в якій американський виробник спортивного одягу бореться зі своїм німецьким конкурентом Adidas, пише Reuters.
Суд у Дюссельдорфі раніше заборонив Nike використовувати дві або три смужки на п’яти моделях штанів після того, як Adidas подала позов про порушення товарного знака у 2022 році.
Тепер Nike може використовувати смужки на чотирьох моделях, що опинилися в центрі суперечки.
При цьому заборона щодо однієї моделі залишається в силі, вирішив суд, частково скасувавши попереднє рішення.
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