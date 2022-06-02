Нідерланди й Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному морі — Finance.ua
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Нідерланди й Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному морі

Вчора 19:31Енергетика
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Нідерланди й Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному моріНідерланди й Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному морі
Нідерланди і Німеччина розроблятимуть родовище газу в Північному морі, розташоване на кордоні двох країн.
Про це повідомляє урядовий портал країни.
«Нідерланди та Німеччина разом буритимуть нове газове родовище в Північному морі», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що державний секретар Ганс Війлбріф вже видав дозволи на нідерландську частину.
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Прискорена процедура отримання необхідних дозволів продовжується в Німеччині. Рік тому німецька земля Нижня Саксонія не видала дозволи. Зараз ухвалене інше рішення через війну в Україні.
Виробнича платформа буде розташована в Північному морі, в 19 кілометрах на північ від нідерландського Схірмоннікога та німецького Боркума.
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Для надходження газу на сушу будується трубопровід. Перший газ планують видобути до кінця 2024 року.
Нагадаємо, нідерландська компанія, яка займається торгівлею та постачанням природного газу, GasTerra відмовилася виконувати вимоги російського Газпрому про оплату в рублях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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