Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі — Finance.ua

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв’язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.
«Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі», — заявила вона.
Крім того, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).