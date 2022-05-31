Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі — Finance.ua

Ізраїль починає розвідку родовищ газу на тлі зростаючої потреби в Європі

Вчора 08:24 — Енергетика

Ізраїль розпочне процес запуску четвертої розвідки природного газу у своїх територіальних водах. Рішення було прийнято у зв’язку зі зростаючою потребою в газі в Європі, яка намагається обмежити свою залежність від російського природного газу.

Про це заявила міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхаррар, повідомляє The Jerusalem Post

«Ізраїль вносить свою лепту і допомагає Європі диверсифікувати джерела енергії. Глобальна енергетична криза дає можливість Державі Ізраїль експортувати природний газ, поряд з чесною і реальною стурбованістю тим, що відбувається в Європі», — заявила вона.

Крім того, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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