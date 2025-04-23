Незважаючи на війну, більшість українців продовжують відчувати себе щасливими — опитування Сьогодні 18:01

Незважаючи на війну, більшість українців продовжують відчувати себе щасливими — опитування

Дослідження КМІС показало, що незважаючи на війну, більшість українців продовжують відчувати себе щасливими. Але порівняно з 2021 роком, рівень щастя знизився.

Про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю РБК-Україна.

Трансформація ставлення до щастя українців відбулася на фоні війни. Протягом багатьох років проводяться опитування, щоб визначити, скільки людей відчувають себе щасливими.

«Але у 2022-му засумнівалися. Чи можемо ми таке запитувати, чи не стануть респонденти лаяти наших інтерв’юерів? І хто скаже, шо щасливий під час війни? Але все ж запитали», — сказав експерт.

Попри всі сумніви, результати показали, що рівень щастя не змінився суттєво. У грудні 2021 року 71% українців вказували на своє щастя, а в березні 2022 року цей показник знизився до 68%.

Наразі рівень щастя складає 58%, але кількість нещасних залишилася на рівні 16%, що вказує на стабільний психологічний стан більшості населення.

Щастя українців, як виявилося, можна уявити як дріб, де чисельник — досягнення людини (матеріальний рівень, стосунки тощо), а знаменник — її очікування та прагнення. Цей баланс визначає внутрішнє відчуття щастя навіть у важкі часи.

Нагадаємо, що, за даними КМІС, більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома.

Лише третина з мільйонів біженців має намір повернутися.

Раніше писали , що більшість українців мають низький рівень щастя і задоволеності життям, високий рівень тривожності, водночас значна частина відчуває сенс і цінність у своїй діяльності. Такі результати показало дослідження рівня особистого добробуту українців за міжнародною методологією Національного статистичного управління (ONS) Великої Британії, проведене в червні 2024 року.

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