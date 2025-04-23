«Нібулон» зазнав 2 млрд гривень збитків у 2024 — Finance.ua

«Нібулон» зазнав 2 млрд гривень збитків у 2024 Сьогодні 21:33 — Фондовий ринок

У 2024 році збиток однієї із лідерів зернового експорту та агровиробництва України компанії «Нібулон» (Миколаїв) збільшився на 65,8% до 2,013 млрд гривень проти збитку за 2023 рік в 1,214 млрд гривень.

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому на аналітичній платформі YouControl, повідомляють Українські Новини.

У повідомленні сказано, що чистий дохід від реалізації у 2024 році зменшився на 11,5% порівняно з 2023 роком до 20,263 млрд гривень (2023 рік — 22,901 млрд гривень).

Зазначається, що в «Нібулоні» зросли витрати на оплату праці на 0,5% до 1,118 млрд гривень.

За даними YouControl, компанія «Нібулон» отримала за 2021 довоєнний рік прибуток 1,287 млрд гривень.

Компанія «Нібулон» йде в Сербію та Румунію, а саме планує експортувати річкою українське зерно та надавати послуги вантажних перевезень бізнесу в інших країнах Дунайського регіону.

«Нібулон» є великим виробником і експортером сільськогосподарської продукції та стивідорною компанією.

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