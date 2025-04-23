Mercedes-Benz показав концепт майбутнього електричного V-Class (фото) — Finance.ua

Mercedes-Benz показав концепт майбутнього електричного V-Class (фото) Сьогодні 23:41 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz показав концепт майбутнього електричного V-Class (фото)

Компанія Mercedes-Benz представила концепт абсолютно нового електричного мінівена Vision V, який стане основою майбутньої лінійки преміальних пасажирських моделей. Це не просто еволюція V-Class, а зовсім новий напрямок з фокусом на електромобільність, люкс і цифрові технології. Старт серійного виробництва заплановано на 2026 рік.

Vision V створено на новій платформі VAN. EA, спеціально розробленій для некомерційних пасажирських електромобілів. Вона не має спільного з комерційними EQV або e-Vito, натомість дозволяє інтегрувати:

800-вольтову систему зі швидкою зарядкою до 320 кВт;

моно- та двомоторні конфігурації;

запас ходу понад 500 км;

пневмопідвіску та керування задніми колесами.

Дизайн моделі — це поєднання елегантності з фірмовими рисами нових моделей Mercedes. Головна фішка — ілюмінована решітка радіатора з шістьма LED-смугами, стилізована під класику марки, та плавні форми кузова з аеродинамічним Kamm-tail-ефектом. У деталях проглядаються натяки на Maybach — зокрема хромований B-стійка.

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