Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня — Finance.ua

Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня
Згідно з даними щорічного звіту Chainalysis, загальна вартість незаконних криптовалютних транзакцій досягла в 2022 році рекордних $20,1 мільярдів. При цьому цифра не є остаточною і може збільшитися, якщо експерти виявлять нові адреси, пов’язані зі злочинною діяльністю.
Як зауважили аналітики, у 2021 році показник злочинних криптопереказів становив $18 мільярдів — тобто за рік збільшення доходу від криптовалютних злочинів перевищило 10%. Порівняно з 2020 роком збільшення відбулося на 60% (тоді обсяг транзакцій налічував лише $8 мільярдів).
Аналітики пояснили такий ріст обсягів незаконних переказів тим, що 44% незаконних транзакцій у 2022 році припадало на підсанкційні організації, оскільки Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило чимало санкцій стосовно учасників крипторинку.
Експерти Chanalisys навели як приклад російську криптобіржу Garantex, яку було включено до санкційного реєстру OFAC минулого року. Через неї проводили більшу частину транзакцій, пов’язаних з санкціями. Крім криптобіржі до списку санкційних платформ потрапив російський даркнет-ринок Hydra та міксер криптовалют Tornado Cash, розроблений росіянином. Усі вони також вплинули на загальну статистику.
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