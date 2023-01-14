Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня — Finance.ua
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Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня

Криптовалюта
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Незаконні криптовалютні перекази досягли рекордного рівня
Згідно з даними щорічного звіту Chainalysis, загальна вартість незаконних криптовалютних транзакцій досягла в 2022 році рекордних $20,1 мільярдів. При цьому цифра не є остаточною і може збільшитися, якщо експерти виявлять нові адреси, пов’язані зі злочинною діяльністю.
Як зауважили аналітики, у 2021 році показник злочинних криптопереказів становив $18 мільярдів — тобто за рік збільшення доходу від криптовалютних злочинів перевищило 10%. Порівняно з 2020 роком збільшення відбулося на 60% (тоді обсяг транзакцій налічував лише $8 мільярдів).
Аналітики пояснили такий ріст обсягів незаконних переказів тим, що 44% незаконних транзакцій у 2022 році припадало на підсанкційні організації, оскільки Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) запровадило чимало санкцій стосовно учасників крипторинку.
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Експерти Chanalisys навели як приклад російську криптобіржу Garantex, яку було включено до санкційного реєстру OFAC минулого року. Через неї проводили більшу частину транзакцій, пов’язаних з санкціями. Крім криптобіржі до списку санкційних платформ потрапив російський даркнет-ринок Hydra та міксер криптовалют Tornado Cash, розроблений росіянином. Усі вони також вплинули на загальну статистику.
За матеріалами:
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