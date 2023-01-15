В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах — Finance.ua

В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах Сьогодні 03:17 — Криптовалюта

В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах

Міністерство економіки Аргентини опублікувало законопроєкт, у якому пропонується заохочувати жителів країни декларувати свої доходи в цифрових активах. Для цього планують використовувати пільгові податкові ставки.

Проект називається «Про екстерналізацію аргентинських заощаджень». Головна мета проекту — боротися з відмиванням грошей у країні.

Примітно, що, згідно із законопроектом, від аргентинців вимагатимуть під присягою заявляти про свої доходи в криптовалютах.

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Ті громадяни Аргентини, які оголосять про доходи протягом 90 днів після набрання законом чинності, зможуть платити лише 2.5% податку на приріст капіталу від своїх криптоактивів. Ставка збільшуватиметься кожні 90 днів поки не досягне рівня в 15% — тобто стандартної ставки, що діє в країні.

Законопроєкт також має спонукати громадян декларувати й інші свої активи, чи то нерухомість, чи то акції, чи то фіатна валюта. Більше того, проект зобов’яже розміщувати активи як усередині країни, так і за її межами, в банках, схвалених ЦБ Аргентини.

Наразі Аргентина, за даними Chainalysis, входить до двадцятки країн, що лідирують із впровадження криптовалют. За даними видання New York Times, більше третини аргентинців купують або продають криптовалюти не рідше одного разу на місяць.

cryptomisto За матеріалами:

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