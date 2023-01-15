В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах

Криптовалюта
12
В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах
В Аргентині запропонували декларувати доходи в криптовалютах
Міністерство економіки Аргентини опублікувало законопроєкт, у якому пропонується заохочувати жителів країни декларувати свої доходи в цифрових активах. Для цього планують використовувати пільгові податкові ставки.
Проект називається «Про екстерналізацію аргентинських заощаджень». Головна мета проекту — боротися з відмиванням грошей у країні.
Примітно, що, згідно із законопроектом, від аргентинців вимагатимуть під присягою заявляти про свої доходи в криптовалютах.

Читайте також: Які монети у 2022 показали найкращу прибутковість

Ті громадяни Аргентини, які оголосять про доходи протягом 90 днів після набрання законом чинності, зможуть платити лише 2.5% податку на приріст капіталу від своїх криптоактивів. Ставка збільшуватиметься кожні 90 днів поки не досягне рівня в 15% — тобто стандартної ставки, що діє в країні.
Місце для вашої реклами
Законопроєкт також має спонукати громадян декларувати й інші свої активи, чи то нерухомість, чи то акції, чи то фіатна валюта. Більше того, проект зобов’яже розміщувати активи як усередині країни, так і за її межами, в банках, схвалених ЦБ Аргентини.
Наразі Аргентина, за даними Chainalysis, входить до двадцятки країн, що лідирують із впровадження криптовалют. За даними видання New York Times, більше третини аргентинців купують або продають криптовалюти не рідше одного разу на місяць.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.