Незабаром у «Дії» з’явиться нова послуга — Finance.ua

Незабаром у «Дії» з’явиться нова послуга Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Незабаром у «Дії» з’явиться нова послуга

Бета-тестування послуги «Дозвіл на зброю» у «Дії» добігає кінця. Найближчим часом послуга запрацює для всіх українців.

Про це під час брифінгу «Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага» повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Я хочу анонсувати послугу у „Дії“, яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це „Дозвіл на зброю“. Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті», сказав Федоров.

Він підкреслив, що це буде комплексна послуга, яка передбачає не лише подання в «Дії» заявки на отримання дозволу на зберігання, носіння, придбання зброї тощо. У застосунку можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб пред’явити за потреби.

«Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у „Дії“, QR-код, як завжди», — додав міністр.

Як повідомлялося, станом на 19 жовтня правоохоронці ухвалили вже 461,8 тис. рішень про надання різних видів дозвільних документів за заявами громадян України, поданими через Єдиний реєстр зброї.

Ми писали , що на порталі Дія запустили анулювання бронювання для військовозобов’язаних працівників. Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому — онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній.

Укрінформ За матеріалами:

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