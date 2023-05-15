Нерухомість в ОАЕ: ціни, податки, процедура купівлі — Finance.ua

Нерухомість в ОАЕ: ціни, податки, процедура купівлі Сьогодні 19:01 — Нерухомість

Нерухомість в ОАЕ: ціни, податки, процедура купівлі

Ринок нерухомості у Дубаї розвивається надшвидко. В ОАЕ дотримуються новітніх технологій у будівництві, переважно формуючи пропозиції житла бізнес-класу на первинному ринку пише flombu

Іноземні громадяни, зокрема українці, можуть безперешкодно купувати нерухомість в ОАЕ. Законодавство країни не встановлює особливих обмежень для закордонних інвесторів у нерухомість в Дубаї.

За скільки можна купити нерухомість в Дубаї на вторинному ринку

Ціни на нерухомість у Дубаї формуються з огляду на тип житла.

Купити квартиру у Дубаї можна від 6 500−7 000 $/м 2 .

. Вілла/таунхаус у Дубаї обійдеться у 2 500−3 000 $/м 2 .



. Квартира-студія вартуватиме від 4 000−4 500 $/м 2 .



У кожному житловому комплексі в Дубаї є паркомісця — по одному на квартиру. Паркінг входить у ціну за помешкання.

Квартири у Дубаї продаються з чистовим ремонтом: з вбудованими меблями (кухня, шафи-купе), технікою (пральна машинка, холодильник, витяжка), а також повним укомплектуванням сантехнікою.

Квартира в Дубаї від забудовника

Забудовники в Дубаї пропонують зручне розтермінування — переважно безвідсоткове — аж до введення нерухомості в експлуатацію, а іноді й на триваліший період:

покупець сплачує 50% від вартості, поки житло будується, і 50% при отриманні ключів;

або можливі інші відсоткові співвідношення оплати за житло: 60/40%, 70/30%, 90/10%;



55% вартості житла сплачується, поки об'єкт будується (орієнтовний термін будівництва становить 2−3 роки) і 45% оплати розтерміновується на 45 місяців після здачі житла. Ця схема зручна для тих, хто інвестує в житло для подальшої здачі в оренду, адже орендна плата покриватиме розтерміновані платежі;



можлива виплата за житло за схемою 65/35%: клієнт сплачує 65% вартості об'єкта упродовж трьох років, а 35% погашає з розтермінуванням на 35 місяців після здачі нерухомості.



Купівля первинної нерухомості у Дубаї: як це відбувається

Головною установою, через яку відбувається процес купівлі-продажу нерухомості у Дубаї, є Земельний департамент міста.

Розпочинається купівля квартири у Дубаї «на первинці» з вибору забудовника і проекту помешкання.

1. Вибір квартири у Дубаї на первинному ринку

Якщо проект забудови у Дубаї ще не стартував, то формується EOI — зацікавленість клієнта в покупці об'єкта. Це зворотній завдаток, що становить $5 000−15 000 тис., залежно від забудовника. Оптимальним варіантом переказу коштів є Swift.

Якщо агент не підібрав квартиру, орієнтуючись на бажану покупцем ціну та поверховість, завдаток повертається. Якщо підібрана квартира відповідає критеріям запиту від покупця, але він відмовляється її купувати, кошти не повертаються.

2. Узгодження суми першого внеску

Наступним кроком у купівлі житла «на первинці» у Дубаї є формування Booking form. Це встановлення суми першого внеску: переважно 20% вартості + 4% податку в Земельний департамент Дубаї. Така процедура проводиться за умови, що об'єкт ще не зданий. Рахунок надсилається покупцю на електронну адресу. Найпростіший і зручний спосіб оплати — на місці після прильоту до країни.

Плануючи таку оплату за житло, варто знати, що у ввезенні коштів у Дубай є певні обмеження — 60 000 дірхам ($16 500) на людину.

Щоб оплатити за нерухомість безготівково, іноземному клієнту доведеться відкрити рахунок у банку Дубаї. Для цього потрібно буде вказати походження коштів.

3. Підготовка і підписання договору купівлі-продажу

Після сплати Booking form формується SPA — договір купівлі-продажу арабською та англійською мовами. Покупець отримує його на електронну пошту, роздруковує форму в двох екземплярах, підписує і відправляє в Дубай забудовнику. Відправку можна зручно оформити через Польщу за допомогою сервісу DHL, зауважує Олена Соловйова.

4. Реєстрація права власності на первинне житло у Дубаї

Після отримання документів на руки розпочинається їх реєстрація у забудовника, відтак документи надсилаються в Земельний департамент. Власник отримує «окут» - право власності на нерухоме майно, котре будується, терміни отримання якого становлять від 1 місяця. Окут отримується від Земельного департаменту (Dubai Land Department).

Додаткові платежі та податки під час купівлі нерухомості в Дубаї

Під час підписання угоди про купівлю-продаж нерухомості в Дубаї покупець сплачує 4% податку у Земельний департамент Дубаї. Ця сума додається до вартості житла, яку встановив продавець. Відтак сумарна вартість нерухомості у Дубаї становить 104%.

Ця схема формування ціни на нерухомість у Дубаї універсальна і для пропозицій від забудовника, і під час купівлі вторинного житла.

Читайте також Купити нерухомість у Болгарії: ціни та процедура

Також до витрат під час купівлі нерухомого майна на вторинному ринку у Дубаї належить грошова винагорода ріелтору. Покупець сплачує 2% від вартості угоди. Таку ж суму ріелтору виплачує продавець.

Отже, щоб вигідно купити нерухомість у Дубаї, українському клієнту варто розглянути пропозиції житла в ОАЕ на первинному ринку. У цьому еміраті будівельні компанії пропонують вигідне і тривале розтермінування оплати. І переважно — безвідсоткове.

На вторинному ринку нерухомості ОАЕ ціни стартують від $2500/м 2 .

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.