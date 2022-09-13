Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз» — Finance.ua
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Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»

Казна та Політика
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Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»
Непрямі субсидії споживачам газу зростуть у 3 рази — «Нафтогаз»
Сума непрямих субсидій споживачам газу, що надаються через НАК «Нафтогаз України», у 2022 році буде в 3,4 раза більше, ніж торік і досягне 842 млрд грн.
Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко під час брифінгу.
«У 2021 році сума непрямих субсидій, які надавалися через НАК „Нафтогаз“, становить 249 млрд грн, очікується, що у 2022 році вона складе 842 млрд грн», — сказав він.
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За словами Вітренка, під непрямими субсидіями мається на увазі субсидія, що надається за рахунок різниці в ціні між ринковою ціною газу і ціною, за якою його отримує споживач в межах кількох напрямків покладених на компанію спецзобов’язань.
«Можемо обговорювати, наскільки це правильно чи ні, але „Нафтогаз“ — це інструмент для уряду, щоб надавати непрямі субсидії споживачам», — підкреслив Вітренко, уточнивши, що ці витрати компенсувати не будуть.
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За матеріалами:
УНІАН
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