Тарифи не зростуть: уряд зберіг ціну на газ для виробників тепла до наступної весни — Finance.ua
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Тарифи не зростуть: уряд зберіг ціну на газ для виробників тепла до наступної весни

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Тарифи не зростуть: уряд зберіг ціну на газ для виробників тепла до наступної весни
Тарифи не зростуть: уряд зберіг ціну на газ для виробників тепла до наступної весни
Уряд подовжив термін дії спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку природного газу до 30 квітня 2023 року.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

Що передбачає документ

Документом передбачається продовження терміну реалізації природного газу ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» постачальникам природного газу для побутових споживачів у рамках виконання спеціального обов’язку до 30 квітня 2023 року.
Це означає, що ціна на блакитне паливо для виробників тепла на цей період залишиться незмінною, що дає можливість місцевій владі так само не підвищувати тарифи на тепло й воду для населення.
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«Продовження терміну спецобов’язку дозволить забезпечити надійне, безперебійне та безпечне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу та енергосистеми України», — наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко.
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«Україна разом із Європою готується до складного опалювального сезону та враховує всі можливі сценарії, які може підступно реалізувати росія. Тож рішення Уряду дозволить забезпечити надійне й безперебійне постачання природного газу та надійність функціонування ринку газу в Україні», — написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
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За матеріалами:
Finance.ua
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