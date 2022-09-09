Київрада запровадила знижки на «комуналку» для деяких категорій населення — Finance.ua

Київрада запровадила знижки на «комуналку» для деяких категорій населення Вчора 09:03 — Особисті фінанси

Київрада запровадила знижки на «комуналку» для деяких категорій населення

Депутати Київської міської ради запровадили знижки на оплату комунальних послуг для пільгових категорій населення, окремих установ та організацій.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У зв’язку з агресивними наступальними діями російської федерації та активізацією ракетних ударів в Україні тисячі людей постраждали від війни, їхні будинки та майно пошкоджено або зруйновано. А соціальнj незахищені категорії населення опинились у скрутному матеріальному становищі. Попри це велика кількість установ та організацій взяли на себе зобов’язання розміщувати на власній території біженців, регулярні частини Збройних Сил України, Національної гвардії України та територіальної оборони, а також на волонтерських засадах надавати їм гаряче харчування. Тому необхідно для постраждалих мешканців, а також для вище зазначених закладів, установ та організацій усіх форм власності на період дії воєнного стану повністю або частково скасувати оплату за комунальні послуги, які надає місто. — депутат Київської міської ради Андрій Вітренко.

Рішення Київради передбачає повністю або частково скасувати нарахування комунальних платежів за обслуговування прибудинкової території, вивіз твердих побутових відходів, постачання холодної води та водовідведення на час дії воєнного стану:

у 100% обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни;

обсязі для осіб, які постраждали внаслідок російсько-української війни; запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних Сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб;

для установ та організацій будь-якої форми власності, які розміщують на своїх житлових площах переселенців із тимчасово окупованих або зруйнованих районів, особистий склад територіальної оборони, Збройних Сил України та Національної гвардії України на період розміщення таких осіб; запровадити знижку в розмірі 30% на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва;

на всі комунальні платежі для соціально-незахищених верств населення міста Києва; запровадити знижку в розмірі 50% для установ та організацій будь-якої форми власності, які здійснюють свою діяльність у сфері громадського харчування та забезпечують на волонтерських засадах гарячим харчуванням (готовими стравами) незахищені верстви населення, які не виїхали та перебувають у місті Києві, особовий склад територіальної оборони або Збройних Сил України та Національної гвардії України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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