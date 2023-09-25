Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео) — Finance.ua
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Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео)

Технології&Авто
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Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео)
Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео)
Електричну лінійку Toyota незабаром поповнить нова модель bZ3X. Молодіжний куп-кросовер мають презентувати у 2024 році, а поки що на офіційній сторінці Toyota в соцмережі X (раніше відомій як Twitter) з’явилося відео з ним.
У ролику електромобіль Toyota bZ3X розсекречено частково — показано тільки задню його частину із загостреним спойлером і ліхтарями на всю ширину кузова. Втім, по відео помітно, що серійна модель практично не відрізняється від торішнього концепт-кара Toyota bZ Compact SUV.
Зовнішність Toyota bZ Compact SUV розробляли у французькій дизайн-студії — там же «малювали» і кросовер Toyota C-HR другого покоління. У нього виражений «ніс», тоненькі діодні фари і купеподібний дах, а ручки задніх дверцят заховані в стійках.
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Недорогий молодіжний електрокросовер Toyota показали до прем'єри (відео)
Електромобіль Toyota побудують на платформі e-TNGA, як і інші моделі сімейства bZ. Він може отримати силові установки на 204 і 218 к. с. від старшої моделі Toyota bZ4X. Запас ходу становитиме щонайменше 400 км. Очікується, що кросовер буде доступнішим, ніж bZ4X.
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За матеріалами:
Фокус
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