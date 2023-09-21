GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото) — Finance.ua

GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)
Модельний ряд GAC Trumpchi поповнив гібридний кросовер ES9. Новинка отримала брутальний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду Trumpchi ES9 розташовані L-подібні фари та масивна хромована решітка радіатора. На бампері є протитуманні фари та повітрозабірники.
Ззаду встановлено вертикальні світлодіодні ліхтарі. На кришці багажника розмістили багатофункціональний відсік для зберігання речей.
Габарити Trumpchi ES9:
- довжина — 5110 мм;
- ширина — 1976 мм;
- висота — 1780 мм;
- колісна база — 2920 мм.
Trumpchi ES9 доступний у п’яти кольорах кузова, включно з чорним, білим, зеленим, сірим і сріблястим. Також можна вибрати один із двох варіантів оздоблення — «Traveler» і «Dragon Wings».
Інтер'єр пропонується в трьох варіантах колірного оформлення. Всередині розмістили 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів.
Trumpchi ES9 оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 340 к.с. Вона доповнена акумуляторною батареєю місткістю 25,57 кВт⋅год, яка забезпечує запас ходу на електротязі до 143 км. Загальний запас ходу становить 1215 км.
Новинка надійде в продаж у Китаї вже з 1 жовтня. Початкова вартість складе менше ніж 300 000 юанів (41 100 доларів).
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