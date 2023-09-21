GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)

Технології&Авто
274
GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)
GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)
Модельний ряд GAC Trumpchi поповнив гібридний кросовер ES9. Новинка отримала брутальний дизайн, багате оснащення і великий запас ходу. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.
Спереду Trumpchi ES9 розташовані L-подібні фари та масивна хромована решітка радіатора. На бампері є протитуманні фари та повітрозабірники.
Ззаду встановлено вертикальні світлодіодні ліхтарі. На кришці багажника розмістили багатофункціональний відсік для зберігання речей.

Габарити Trumpchi ES9:

  • довжина — 5110 мм;
  • ширина — 1976 мм;
  • висота — 1780 мм;
  • колісна база — 2920 мм.
GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)
Trumpchi ES9 доступний у п’яти кольорах кузова, включно з чорним, білим, зеленим, сірим і сріблястим. Також можна вибрати один із двох варіантів оздоблення — «Traveler» і «Dragon Wings».
Інтер'єр пропонується в трьох варіантах колірного оформлення. Всередині розмістили 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів.
GAC показала гібридний кросовер у стилі Toyota із запасом ходу 1215 км (фото)
Trumpchi ES9 оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 340 к.с. Вона доповнена акумуляторною батареєю місткістю 25,57 кВт⋅год, яка забезпечує запас ходу на електротязі до 143 км. Загальний запас ходу становить 1215 км.
Новинка надійде в продаж у Китаї вже з 1 жовтня. Початкова вартість складе менше ніж 300 000 юанів (41 100 доларів).
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Обрати поліс ОСЦПВ 🚗

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.