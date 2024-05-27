Не встиг оновити дані за 60 днів: експертка розповіла, як за це покарають — Finance.ua

Не встиг оновити дані за 60 днів: експертка розповіла, як за це покарають Сьогодні 19:12 — Особисті фінанси

Якщо військовозобов'язаний не встиг оновити свої дані за 60 днів, йому загрожує відповідальність.

Про це повідомила « Суспільному » рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.

На законодавчому рівні посилили адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку.

«До тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, будуть застосовувати адміністративний штраф. Це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. До речі, тим, хто ігнорує цей обов’язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка буде вважатися належним чином врученою. А коли людина оновить дані, то вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу», — зазначила Печериця.

Вагомих причин невчасного оновлення даних, які можуть людині пробачити, у законі про мобілізацію не прописали. Ймовірно, як зазначає експертка, для того й визначили альтернативні способи оновлення даних. Наприклад, щоб завантажити застосунок «Резерв+» і оновити через нього дані. Можливо, цей 60-денний строк продовжать. Але наразі законом цього не передбачили.

Поважні причини

«Постанова № 560 деталізує, які є поважні причини неприбуття по повістці. Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини. І цією постановою чітко закріпили алгоритм дій: що треба людині зробити, якщо вона з поважних причин не прийшла по повістці», — резюмувала експертка.

Вона пояснила, якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів, від визначених у повістці дати й часу, повідомити про причини неявки. Також закріпили обов’язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути. Інакше — буде штраф.

Представник військовозобов'язаного до ТЦК прийти не зможе. Закон цього не передбачає. Це стосується також людей, які за кордоном. Вони повинні оновити дані особисто.

УНІАН За матеріалами:

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