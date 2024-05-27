Не встиг оновити дані за 60 днів: експертка розповіла, як за це покарають — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Не встиг оновити дані за 60 днів: експертка розповіла, як за це покарають

Особисті фінанси
264
Якщо військовозобов'язаний не встиг оновити свої дані за 60 днів, йому загрожує відповідальність.
Про це повідомила «Суспільному» рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця.
На законодавчому рівні посилили адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку.
«До тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, будуть застосовувати адміністративний штраф. Це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. До речі, тим, хто ігнорує цей обов’язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка буде вважатися належним чином врученою. А коли людина оновить дані, то вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу», — зазначила Печериця.
Читайте також
Вагомих причин невчасного оновлення даних, які можуть людині пробачити, у законі про мобілізацію не прописали. Ймовірно, як зазначає експертка, для того й визначили альтернативні способи оновлення даних. Наприклад, щоб завантажити застосунок «Резерв+» і оновити через нього дані. Можливо, цей 60-денний строк продовжать. Але наразі законом цього не передбачили.
Поважні причини
«Постанова № 560 деталізує, які є поважні причини неприбуття по повістці. Це перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території або смерть близького родича. Це може бути смерть когось із батьків, дружини, чоловіка, дитини, рідного брата чи сестри, діда чи баби, або близького родича дружини. І цією постановою чітко закріпили алгоритм дій: що треба людині зробити, якщо вона з поважних причин не прийшла по повістці», — резюмувала експертка.
Вона пояснила, якщо людина має поважну причину, то не пізніше трьох днів, від визначених у повістці дати й часу, повідомити про причини неявки. Також закріпили обов’язок прибути потім упродовж семи днів. Тобто спочатку повідомити протягом трьох днів про причину неявки, а потім упродовж семи днів прибути. Інакше — буде штраф.
Представник військовозобов'язаного до ТЦК прийти не зможе. Закон цього не передбачає. Це стосується також людей, які за кордоном. Вони повинні оновити дані особисто.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.