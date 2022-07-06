Не у всіх населених пунктах України вдасться до зими відновити теплопостачання – Шмигаль — Finance.ua
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Не у всіх населених пунктах України вдасться до зими відновити теплопостачання – Шмигаль

Казна та Політика
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Не у всіх населених пунктах України вдасться до зими відновити теплопостачання – Шмигаль
Не у всіх населених пунктах України вдасться до зими відновити теплопостачання – Шмигаль
У деяких населених пунктах України не вдасться відновити централізоване теплопостачання до зими, тобто до кінця цього року.
Про це розповів на підсумковій пресконференції в швейцарському Лугано прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він пояснив, що після обстрілів та бомбардувань військ рф деякі об’єкти централізованого теплопостачання доведеться відбудовувати з нуля.
«Треба бути готовими і чесними, що не завжди вийде відновити централізоване теплопостачання вже цього року, тому що збитки величезні, і є об’єкти централізованого теплопостачання, які зруйновані вщент. Їх треба відбудовувати практично з нуля і робити, відповідно, системи теплопостачання з нуля у багатьох містах», — наголосив очільник уряду.
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Водночас Шмигаль запевнив, що Кабінет Міністрів вже розпочав підготовку до тяжкої зими: робота стартувала десь місяць тому.
«Декілька сотень котелень розбиті, втрачені. Ми розуміємо, що це ризик для міст, містечок. Ми взялися їх відновлювати і розуміємо, що ми їх відновимо», — заявив прем’єр.
За його словами, уряд також створив запас швидких модульних котелень на різних видах палива. Їх можна розгортати упродовж тижня. Крім того, зроблено запас спеціальних генераторів для електроенергії і запас очищувачів для питної води.
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«Де розбиті великі теплоелектростанції, і вони розбиті вщент, там відновити швидко централізоване теплопостачання буде складно», — зазначив Шмигаль.
Він уточнив, що і на такий випадок уже прописані всі процедури. Вони погоджені з органами місцевого самоврядування.
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Як нещодавно розповідав міністр енергетики Герман Галущенко, найближча зима стане ледь не найскладнішою за всі роки незалежності України. Зокрема, планується зменшення температури в приміщеннях під час опалювального сезону до 18-20 градусів.
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