Не продешевити: як визначити свою ціну на ринку праці — Finance.ua

Не продешевити: як визначити свою ціну на ринку праці Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Не продешевити: як визначити свою ціну на ринку праці

Працівникам часто здається, що вони отримують занадто мало. Це спонукає їх звільнятися з одного місця і шукати кращого заробітку та розвитку на ринку праці. Проте тут також постає питання — які зарплатні очікування назвати на співбесіді: як не продешевити, але разом з тим не відлякати роботодавця великими сумами? А, можливо, взагалі варто просити підвищення зарплати та залишитися на знайомому місці? Шукати відповіді на подібні питання вам буде легше, якщо ви знатимете свою цінність на ринку праці.

Аналітики порталу robota.ua зібрали поради, як моніторити ринок праці та визначити, скільки ви вартуєте на ньому.

Як формується заробітна плата

Зарплатна пропозиція формується на основі декількох чинників. Щоб визначити свою ціну на ринку праці, потрібно проаналізувати кожен з них.

Посада. Кожна посада чи спеціалізація мають свою ціну на ринку праці. Наприклад, досвідчений маркетолог не буде отримувати стільки ж, як висококласний ІТ-фахівець. І тут як би ви не старалися, скільки б робочих місць не міняли — дотягнутися до певного рівня вам допоможе лише перекваліфікація.

Місто. Традиційно на заробітну плату впливає місто працевлаштування. Так, у великих містах фінансова винагорода завжди вища, аніж в менших. Найвищу зарплату на аналогічних посадах зазвичай пропонують у Києві. Також порівняно високими будуть пропозиції у Львові, Одесі, Харкові, Дніпрі.

EVP (employee value proposition). Це те, що пропонує компанія, окрім заробітної плати. Чим кращий EVP має компанія, тим більш професійних спеціалістів вона може знайти і тим вищу заробітну плату запропонувати своїм працівникам.

Складається EVP з декількох блоків:

впізнаваність компанії — її престиж в Україні та світі, оцінка бренду компанії та роботодавця, її цінності, впізнаваність її продуктів тощо;

умови роботи — графік, комфортність та розташування офісу, можливість працювати віддалено, наявність карʼєрного росту;

працівники — фахівці якого рівня та профілю працюють у цій компанії;

розвиток працівників — чи компанія вкладає у людей, які в ній працюють, чи навчає їх, чи піклується про їх здоровʼя тощо.

Досвід. Фахівці, які мають більший досвід, можуть претендувати на більшу заробітну плату. Особливо це грає роль під час вибору між кандидатом без досвіду та з досвідом хоча б понад 1 рік. Це повʼязано з тим, що досвідчений кандидат може одразу взятися за роботу, а на кандидата без досвіду роботодавець мусить витратити ресурс перш ніж отримає бажаний результат.

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Навички. Якщо фахівець володіє унікальними навичками, то йому будуть платити більше. Наприклад, в ІТ є вміння, які мають лише десяток фахівців на всю країну. Зрозуміло, що такий спеціаліст отримуватиме більше решти фахівців у своїй галузі.

Знання мов. Окремо треба зауважити про знання іноземних мов, за яке також готові доплачувати роботодавці. Тут йдеться не лише про ідеальне володіння англійською, є вакансії, які передбачають знання менш поширених іноземних мов, і це має вплив на формування зарплати.

Успішність. Якщо фахівець має чимало досягнень, приносить безпосередній дохід компанії, то це привід платити більше. Особливо варто проаналізувати свою успішність, якщо ви претендуєте на підвищення заробітної плати на теперішньому місці роботи. Наведіть конкретні приклади своїх досягнень керівнику та обґрунтуйте, чому краще підвищити зарплату вам, аніж шукати нового працівника.

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