Не повинно бути привілеїв: Австрія проти перемовин щодо членства України в ЄС — Finance.ua

Не повинно бути привілеїв: Австрія проти перемовин щодо членства України в ЄС Вчора 19:15

Не повинно бути привілеїв: Австрія проти перемовин щодо членства України в ЄС

Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Україна не повинна отримувати привілеї - яких немає у Боснії та Герцеговини — щодо питання членства у ЄС.

Про це повідомила пресслужба австрійського парламенту.

Як зазначив Нехаммер, Австрія виступає проти перемовин щодо вступу України до Євросоюзу на «нинішніх умовах».

Він пояснив, що Україна не повинна мати «жодних преференцій» у порівнянні з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде перемовини щодо членства у блоці.

Австрійський канцлер вважає, що Україна та Молдова можуть отримати щось на кшталт перспективи вступу до ЄС «на знак солідарності», а не прискорену процедуру членства.

Нехаммер додав, що Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету.

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