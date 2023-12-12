Не повинно бути привілеїв: Австрія проти перемовин щодо членства України в ЄС — Finance.ua

Не повинно бути привілеїв: Австрія проти перемовин щодо членства України в ЄС
Федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив, що Україна не повинна отримувати привілеї - яких немає у Боснії та Герцеговини — щодо питання членства у ЄС.
Про це повідомила пресслужба австрійського парламенту.
Як зазначив Нехаммер, Австрія виступає проти перемовин щодо вступу України до Євросоюзу на «нинішніх умовах».
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Він пояснив, що Україна не повинна мати «жодних преференцій» у порівнянні з Боснією та Герцеговиною, яка зараз також веде перемовини щодо членства у блоці.
Австрійський канцлер вважає, що Україна та Молдова можуть отримати щось на кшталт перспективи вступу до ЄС «на знак солідарності», а не прискорену процедуру членства.
Нехаммер додав, що Австрія дотримується політики ЄС, коли йдеться про солідарність з Україною, але не порушуючи нейтралітету.
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