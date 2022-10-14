НБУ звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF — Finance.ua

НБУ звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF Вчора 13:00

Національний банк України звернувся до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) із закликом на наступному Пленарному засіданні FATF 18–21 жовтня 2022 року розглянути питання та прийняти рішення щодо:

виключення російської федерації з числа країн-членів FATF;

звернення до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство рф та позбавити її статусу спостерігача в цих органах;

включення рф до «чорного списку FATF» (списку юрисдикцій із високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії).

Про це йдеться у зверненні до FATF за підписом Голови Національного банку України Андрія Пишного.

Як зазначається у зверненні, ці рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення рф основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу. Дії рф прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження.

рф продовжує здійснювати безпрецедентну за своєю жорстокістю злочинну воєнну агресію проти України, її суверенітету та територіальної цілісності.

Злочини рф — знищення критичної інфраструктури, ракетні та артилерійські обстріли житлових кварталів, навчальних та медичних закладів, пам’яток культури, терор цивільного населення, примусова депортація та численні катування цивільних осіб та військовослужбовців — вже призвели до тисяч людських жертв. рф продовжує геноцид українців, ядерним шантажем тримає в заручниках увесь світ, створила загрозу голоду в країнах Африки та Азії через блокування та руйнування інфраструктури українських портів, мінування та навмисні обстріли українських сільськогосподарських земель та знищення врожаю.

Читайте також У НБУ назвали основні причини прискорення інфляції

Цивілізований світ не може залишатись осторонь цієї жахливої ситуації та мусить зробити все можливе для притягнення держави-терориста до відповідальності.

Фінансування військово-промислового комплексу рф, матеріального забезпечення військовослужбовців та найманців приватних військових компаній забезпечується не лише за рахунок бюджетних коштів, а й завдяки банківським установам росії, зокрема найбільшим російським банкам, більшість з яких перебувають у державній власності, а тому їх діяльність напряму управляється керівництвом рф.

Фінансова система росії функціонує в умовах постійного впливу корупції, організованої злочинності, використання злочинних схем з метою відмивання злочинних доходів, зокрема із залученням банків інших держав.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.