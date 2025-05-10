ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто — Finance.ua
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ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто

Технології&Авто
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ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто
ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто
Автомобілістам, які цінують потужні моделі з яскравим дизайном, варто придивитися до спортивних машин.
Про найкращі вживані спортивні авто розповідають експерти Motor1.
Деяким із машин у списку від фахівців виповнилося 20 років. Це робить машини цілком доступними, навіть незважаючи на екзотичний сегмент.
Зовнішність, швидкість та відчуття ексклюзивності — основні якості цих машин із пробігом. Ці автомобілі легко порадують будь-якого водія.
Цікаво, що за ціною багато хто з цих моделей змагається з сімейними автомобілями та популярними кросоверами.
Найкращі недорогі спортивні автомобілі з пробігом:
  • Alfa Romeo 4C;
  • Aston Martin DB9;
  • Aston Martin Vantage;
  • Audi R8;
  • BMW i8;
  • Jaguar F-Type;
  • Jaguar XKR;
  • Lexus LC500;
  • Mercedes-AMG GT;
  • Polestar 1.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
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За матеріалами:
Обозреватель
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