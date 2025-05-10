ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто — Finance.ua

ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто Сьогодні 03:09 — Технології&Авто

ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто

Автомобілістам, які цінують потужні моделі з яскравим дизайном, варто придивитися до спортивних машин.

Про найкращі вживані спортивні авто розповідають експерти Motor1.

Деяким із машин у списку від фахівців виповнилося 20 років. Це робить машини цілком доступними, навіть незважаючи на екзотичний сегмент.

Зовнішність, швидкість та відчуття ексклюзивності — основні якості цих машин із пробігом. Ці автомобілі легко порадують будь-якого водія.

Цікаво, що за ціною багато хто з цих моделей змагається з сімейними автомобілями та популярними кросоверами.

Найкращі недорогі спортивні автомобілі з пробігом:

Alfa Romeo 4C;

Aston Martin DB9;

Aston Martin Vantage;

Audi R8;

BMW i8;

Jaguar F-Type;

Jaguar XKR;

Lexus LC500;

Mercedes-AMG GT;

Polestar 1.

Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн

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