ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто — Finance.ua

ТОП-10 недорогих вживаних спортивних авто
Автомобілістам, які цінують потужні моделі з яскравим дизайном, варто придивитися до спортивних машин.
Про найкращі вживані спортивні авто розповідають експерти Motor1.
Деяким із машин у списку від фахівців виповнилося 20 років. Це робить машини цілком доступними, навіть незважаючи на екзотичний сегмент.
Зовнішність, швидкість та відчуття ексклюзивності — основні якості цих машин із пробігом. Ці автомобілі легко порадують будь-якого водія.
Цікаво, що за ціною багато хто з цих моделей змагається з сімейними автомобілями та популярними кросоверами.
Найкращі недорогі спортивні автомобілі з пробігом:
- Alfa Romeo 4C;
- Aston Martin DB9;
- Aston Martin Vantage;
- Audi R8;
- BMW i8;
- Jaguar F-Type;
- Jaguar XKR;
- Lexus LC500;
- Mercedes-AMG GT;
- Polestar 1.
Великі можливості приходять не у час спокою, а у моменти нестабільності. Ті, хто вміють бачити перспективу там, де інші бачать лише ризики, завжди на крок попереду. Світ змінюється — не час вагатися. Invest Talk Summit — конференція для тих, хто обирає діяти, а не чекати. 24 травня, Київ. Офлайн/Онлайн
Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance
Поділитися новиною