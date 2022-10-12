У НБУ назвали основні причини прискорення інфляції — Finance.ua

У НБУ назвали основні причини прискорення інфляції Вчора 17:01 — Особисті фінанси

У НБУ назвали основні причини прискорення інфляції

Основною причиною прискорення інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України — руйнування виробництв, порушення ланцюгів постачання та логістики, зниження пропозиції товарів і послуг та збільшення виробничих витрат бізнесу.

Такі пояснення опублікувала пресслужба регулятора.

У вересні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 24,6% (із 23,8% у серпні). У місячному вимірі ціни зросли на 1,9%.

Додатковий тиск на ціни зумовлювало погіршення очікувань населення та бізнесу, а також коригування офіційного курсу гривні в липні, яке натомість надало стимул для внутрішніх виробників та посилило стійкість економіки України в умовах «війни на виснаження». Темпи зростання цін очікувано пришвидшувалися, але залишалися нижчими за базовий прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті за липень 2022 року, завдяки швидшому насиченню ринку нафтопродуктами та стабілізації цін на пальне.

Чому ж зростали ціни

Темпи зростання цін на непродовольчі товари зросли до 18,8% р/р під впливом липневого коригування офіційного курсу гривні, обмеженого постачання нових партій товарів, вичерпання старих запасів та високих витрат на логістику. Так, швидшими темпами дорожчали товари для дому (посуд, меблі, домашній текстиль, побутова техніка, побутова хімія), електроніка, автомобілі, ліки, товари особистого догляду та товари для ремонту. Відновилося зростання цін на одяг та взуття. На вартість низки непродовольчих товарів також впливала необхідність подальшого відновлення чи поліпшення житлових умов, зокрема через наближення холодів.

Вищими темпами зростали ціни на сухофрукти, рибні продукти та безалкогольні напої, які переважно є імпортними, а також на соняшникову олію, продукти її переробки (спреди та майонез) та молочну продукцію, вартість яких суттєво залежить від цін на зовнішніх ринках. Натомість повільніше дорожчав хліб, зокрема завдяки достатньому врожаю ранніх зернових. Зростання вартості послуг залишилося на рівні попереднього місяця (15,6% р/р). З одного боку, швидше дорожчали медичні послуги, інтернет, послуги салонів краси, хімічного чищення та закладів громадського харчування.

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Повернення громадян до міст свого проживання та попит з боку вимушених внутрішніх переселенців посилювали тиск на вартість оренди житла. Разом із дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили це зумовило і прискорення зростання вартості послуг, пов’язаних із ремонтом житла. З іншого боку, повільніше зростали тарифи на фінансові послуги та вартість вищої освіти.

Пришвидшилося подорожчання імпортних фруктів (бананів, апельсинів, ківі) через збільшення вартості цих товарів на світових ринках, ускладнену логістику та ефекти коригування курсу гривні в липні. Вищими темпами зростали ціни на м’ясо, зокрема свинину, внаслідок дефіциту живця свиней, а також на яйця — через зменшення поголів’я курей та підвищення виробничих витрат.

Під впливом подорожчання енергоносіїв швидше зростали ціни на цукор. Натомість уповільнилося зростання цін на овочі борщового набору (капусту, буряк, моркву та картоплю) завдяки розширенню пропозиції з центральних та північних областей. Повільніше дорожчало борошно, гречка та інші крупи під впливом позитивних очікувань щодо майбутнього врожаю.

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Далі дорожчали алкогольні напої, а також тютюнові вироби через зростання виробничих витрат бізнесу. Унаслідок ефектів липневого коригування курсу зростали ціни на імпортні ліки, що входять до переліку державного моніторингу. Водночас тарифи на послуги ЖКГ майже не змінилися в річному вимірі. На тлі стабілізації цін на пальне знизилися темпи подорожчання транспортних послуг.

Це пояснюється подальшим зменшенням світових цін на нафту та насиченням внутрішнього ринку завдяки налагодженню логістики. Інфляційна динаміка й надалі залишається контрольованою, а фактичне пришвидшення інфляції — повільнішим за прогноз Національного банку. Водночас зберігаються доволі високі ризики розгортання інфляційних процесів та подальшого розбалансування очікувань, що посилює фундаментальний інфляційний тиск, попри пригнічений споживчий попит.

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