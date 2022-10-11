Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць — Finance.ua

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць Вчора 08:36 — Особисті фінанси

Інфляція в Україні прискорилася: що подорожчало за останній місяць

Споживчі ціни в Україні у вересні 2022 року порівняно із серпнем зросли на 1,9%. З початку року зростання цін склало 21,8%.

Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, у річному вимірі (до вересня 2021 року) інфляція прискорилася до 24,6% порівняно з 23,8% місяцем раніше.

Продукти харчування в Україні за вересень подорожчали на 1,8%. Найбільше подорожчали яйця — на 22,7%. Овочі за місяць подешевшали на 10,4%, проте вони коштують на 84,8% дорожче, ніж рік тому.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, на одяг та взуття — на 9,8%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,9%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 2,8%, охорона здоров’я — на 1,8%, транспорт на 0,4%, ціни на зв’язок зросли на 0,3%, на відпочинок та культуру на 1,0%, освіта подорожчала на 7,1%, ресторани та готелі — на 1,7%, різні товари та послуги — 1,5%.

Таким чином, інфляція перебуває на максимумі з лютого 2016 року, коли вона становила 32,7%.

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