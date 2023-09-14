НБУ зобов’яжуть передавати заставне майно для потреб ЗСУ: деталі законопроєкту — Finance.ua

НБУ зобов’яжуть передавати заставне майно для потреб ЗСУ: деталі законопроєкту Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

НБУ зобов’яжуть передавати заставне майно для потреб ЗСУ: деталі законопроєкту

Національний банк України можуть зобов’язати на період воєнного стану передавати у сферу управління Міністерства оборони заставне майно.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Йдеться про законопроєкт № 10 023, який зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від провладної партії Олександр Завітневич, Данило Гетманцев, Федір Веніславський.

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Документ вносить зміни у закон «Про Національний банк України» і пропонує передавати майно, отримане в рахунок погашення кредитів, на потреби Міністерства оборони.

Зокрема, за документом, у власності Нацбанку як кредитора останньої інстанції є майно, придбане у рахунок погашення заборгованості за наданими фінустановами кредитами на підтримку ліквідності. Ст. 71 Закону про НБУ передбачає право Нацбанку з метою покриття боргу набувати будь-яких прав та активів, проте таке майно має бути відчужене у стислі терміни.

«Законопроєктом пропонується встановити правові підстави для можливості передачі Національним банком під час дії військового стану в Україні у сферу управління Міністерства оборони України майна, придбаного ним за рахунок погашення боргу», — наголошують автори документа.

Це дозволить за умов воєнного стану створити нові постійні пункти дислокації Збройних сил, а також посприяє іншим способам забезпечення армії, додали ініціатори законопроєкту.

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