НБУ запланував виїзні перевірки ПриватБанку та Укрпошти — Finance.ua
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НБУ запланував виїзні перевірки ПриватБанку та Укрпошти

Фондовий ринок
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НБУ запланував виїзні перевірки ПриватБанку та Укрпошти
НБУ запланував виїзні перевірки ПриватБанку та Укрпошти
Національний банк цьогоріч запланував виїзний моніторинг шістьох об’єктів платіжної інфраструктури, серед яких національний поштовий оператор та державний банк.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Національний банк України у 2023 році запланував проведення виїзного моніторингу шістьох об’єктів оверсайту. Метою моніторингу є дотримання вимог законодавства України та достатності заходів, що вживаються ними для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури», — сказано в повідомленні.
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До переліку об’єктів оверсайту, щодо яких цьогоріч проводитиметься виїзний моніторинг, увійшли:
  • Ейсі ДіСі Процесінг (ІІ квартал);
  • Український процесінговий центр (ІІ квартал);
  • Українська платіжна система (ІІІ квартал);
  • Контрактовий дім (ІІІ квартал);
  • ПриватБанк (ІV квартал);
  • Укрпошта (ІV квартал).

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк здійснює оверсайт платіжної інфраструктури, щоб забезпечити її безперервне, надійне та ефективне функціонування;
  • зокрема, оверсайт включає моніторинг платіжної інфраструктури, її оцінювання на відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам оверсайту, встановлення вимог та обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури, а також надання рекомендацій щодо удосконалення діяльності платіжної інфраструктури та/або застосування заходів впливу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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