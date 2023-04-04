НБУ нагородили за фінансову стабільність країни - FinAwards-2023 — Finance.ua
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НБУ нагородили за фінансову стабільність країни - FinAwards-2023

Фондовий ринок
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У п’ятницю, 31 березня, у Києві відбулася шоста церемонія нагородження FinAwards — щорічної всеукраїнської премії, що визначає найкращі фінансові продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження та фінтех проєкти, а також найуспішніших і найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Засновниками премії FinAwards є портали Finance.ua та Мінфін.
Цьогоріч організатори вирішили ввести позаконкурсні номінації. Однією з них стала «Фінансова стабільність країни». У цій номінації беззаперечний лідер — Національний банк України, адже важко переоцінити його роль у забезпеченні економічної стабільності та захисту інтересів держави минулого року.
З початку повномасштабного вторгнення росії НБУ ухвалив багато успішних і надважливих рішень, спрямованих на утримання фінансової стабільності країни.
Нагорода в&nbsp;руках у&nbsp;Тетяни Мосійчук, директора Департаменту нагляду за&nbsp;ринком небанківських фінансових установ НБУ
Нагорода в руках у Тетяни Мосійчук, директора Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових установ НБУ
Представниця Національного банку подякувала організаторам за високу оцінку роботи регулятора, а також звернулася до присутніх колег.
«Я бачу тут керівників відомих фінансових компаній, багатьох з яких знаю особисто. Хочу вам подякувати від Національного банку за сміливість, стійкість, ваше прагнення зробити максимально все для нашої країни, за те, що ви дійсно є фінансовим фронтом України. Думаю, ми разом зробимо все, щоб вистояти та дійти до перемоги», — сказала Мосійчук.
Нагадаємо, раніше НБУ став банком року за версією Central Banking Awards. У цій номінації Нацбанк переміг уперше. Зазвичай номінація «Центральний банк року» присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет і рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Про премію FinAwards

Мета премії — відзначити найкращі фінансові рішення та компанії з високою якістю обслуговування для споживачів фінансових послуг.
FinAwards для учасників конкурсу — це варіант громадського визнання, чудова можливість отримати експертну незалежну оцінку своєї роботи, зарядитися енергією для нових досягнень і привернути увагу потенційних клієнтів до своїх послуг та сервісів.
Уже другий рік поспіль організатори проводять церемонію нагородження у воєнних умовах. Саме тому й були введені позаконкурсні категорії, щоб відзначити роботу тих, хто зробив усе для втримання та стабілізації вітчизняної економіки.
Також організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, який символізує нашу стійкість і незламність.
За матеріалами:
Finance.ua
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