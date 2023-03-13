НБУ став банком року за версією Central Banking Awards — Finance.ua

НБУ став банком року за версією Central Banking Awards Сьогодні 17:36

НБУ став банком року за версією Central Banking Awards

Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«У номінації „Центральний банк року“ Національний банк України переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу минулого року в умовах повномасштабної війни», — йдеться в повідомленні.

Зазвичай номінація «Центральний банк року» присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

Зазначається, що цьогоріч міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни.

По-перше, Національний банк у перші ж дні війни ухвалив низку жорстких і ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність у країні.

По-друге, забезпечив безперебійне функціонування банківської системи.



По-третє, Національний банк подбав про убезпечення даних, захист інформації та подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів.



По-четверте, збережена довіра громадян та бізнесу до банківської системи.



По-п’яте, Національний банк в умовах війни здійснював регулярну комунікацію з громадськістю, бізнесом, учасниками фінансової системи та державними органами, що дало змогу уникнути паніки на початку повномасштабних воєнних дій, а також зберегти високий рівень прогнозованості населенням та учасниками фінансового ринку заходів регулятора та розуміння їх передумов.



Також із перших годин повномасштабного вторгнення росії Національний банк здійснював комунікацію з іноземними партнерами.

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