НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в росії — Finance.ua
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НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в росії

Вчора 09:44Казна та Політика
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НБУ закликав міжнародні банки припинити будь-яку роботу в росії
Голова Національного банку України закликав керівників міжнародних банківських груп припинити будь-яку роботу своїх дочірніх установ та філій на території росії. Кирило Шевченко просить їх долучитися до міжнародних заходів.
Як зазначається у зверненні за підписом голови НБУ, будь-які фінансові операції з установами цієї країни і як наслідок сплата податків до її бюджету й надалі сприятимуть фінансуванню військових злочинів і терористичних актів проти мирного населення України.
Розширення географії військових дій та акти терору проти мирного населення вказують на те, що вжиті до сьогодні заходи є недостатньо дієвими. З огляду на це важливо й надалі посилювати тиск на агресора для послаблення його позицій. Припинення діяльності на російському ринку банківських груп, які є лідерами світового ринку фінансових послуг, посилить вплив вже застосованих світовою спільнотою економічних санкцій до росії.
«Продовження роботи на території росії може нести додаткові репутаційні ризики для ваших організацій не лише в нашій країні, а у Європі загалом. Адже у своїй боротьбі проти окупанта Україна отримала підтримку не тільки більшості європейських урядів та представників міжнародної бізнес-спільноти, але й громадськості цих країн», — наголосив Шевченко.
За матеріалами: РБК-Україна
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