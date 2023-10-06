НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк — Finance.ua
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НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк

Фондовий ринок
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НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк
НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк
Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».
Відповідне рішення № 350-рш НБУ ухвалив 5 жовтня.
НБУ вирішив ліквідувати Укрбудінвестбанк, зважаючи на відповідну пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Національний банк 7 вересня визнав Укрбудінвестбанк неплатоспроможним у зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.
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Нацбанк зазначив, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.
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Кожен вкладник Укрбудінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Укрбудінвестбанку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.

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За матеріалами:
Finance.ua
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