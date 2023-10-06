НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк — Finance.ua

НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк Сьогодні 10:03 — Фондовий ринок

НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк

Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».

Відповідне рішення № 350-рш НБУ ухвалив 5 жовтня.

НБУ вирішив ліквідувати Укрбудінвестбанк , зважаючи на відповідну пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

7 вересня визнав Укрбудінвестбанк неплатоспроможним у зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних. Національний банку зв’язку з невиконанням банком вимоги щодо усунення порушень банківського законодавства, нормативно-правових актів НБУ протягом визначеного строку після віднесення банку до категорії проблемних.

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Менеджмент та власники не вжили належних заходів для запобігання настання неплатоспроможності Укрбудінвестбанку.

Нацбанк зазначив, що частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 вересня 2023 року, отже, віднесення Укрбудінвестбанку до категорії неплатоспроможних не впливає на стабільність банківського сектору України.

Кожен вкладник Укрбудінвестбанку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених у частині четвертій статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам Укрбудінвестбанку станом на 1 вересня 2023 року становить 606 млн грн.

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