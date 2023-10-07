Новак назвав умови, за яких Україна отримає успішну банківську систему — Finance.ua

Новак назвав умови, за яких Україна отримає успішну банківську систему Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Новак назвав умови, за яких Україна отримає успішну банківську систему

Основою успішного розвитку банківської системи є чіткі правила фінансового моніторингу, зрозумілі для всіх правила роботи та єдині вимоги до фінансових структур.

Таку думку висловив економіст Андрій Новак.

«Основа банківської системи, її успішного розвитку — зрозумілі й єдині для всіх правила роботи і вимоги до фінансових установ та чіткі правила фінансового моніторингу», — вважає він.

Наразі, вважає Новак, для розвитку української банківської системи ключова умова — це завершення війни перемогою України. Адже під час війни окрім суто фізичних ризиків на кшталт обстрілів та фінансових ризиків «додаються ризики міграції — не тільки громадян, а й релокації бізнесу, в тому числі й за межі України».

«Але далі, після нашої перемоги, Україну чекають великі фінансові вливання у відбудову й відновлення і в цих умовах роль банківської системи буде дуже важливою. І через ті українські банки, які матимуть довіру західних партнерів, буде здійснюватися фінансування, в тому числі на відбудову та кредитування української фінансової системи», — озвучив експерт перспективи українського банкінгу на майбутнє.

У здобутті згаданої довіри ключова роль за НБУ — як регулятора ринку — оскільки, за словами Новака, від того, які умови він буде створювати для роботи банківської системи, буде залежати й ступінь довіри і, відповідно, розміри інвестицій.

«Щоб ця довіра була максимальною, не треба нічого видумувати — треба застосувати в Україні досвід банківських систем, американської, чи британської чи європейської континентальної. Тоді, якщо ми застосуємо досвід іноземного законодавства у банківській сфері, застосуємо у нас аналогічні банківські системи — це стане найлегшим шляхом до того, аби українська система мала такий же ступінь довіри, як у економічно розвинених країнах», — наголосив експерт.

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