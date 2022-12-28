НБУ у 2 кварталі 2023 року почне стрес-тестування і оцінку активів банків — Finance.ua

НБУ у 2 кварталі 2023 року почне стрес-тестування і оцінку активів банків Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

НБУ у 2 кварталі 2023 року почне стрес-тестування і оцінку активів банків

Нацбанк планує протягом 2023 року провести діагностичне обстеження банків.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність.

"Ми підтверджуємо свій намір провести діагностику якості активів і стрес-тестування бізнес-моделей банків в наступному році. Плануємо розпочати цю роботу на початку 2 кварталу.

За результатами цієї оцінки ми зможемо визначити загальну потребу в капіталі, або загальний обсяг втрат, і лише після цього ми зможемо розробити плани відновлення капіталу.

Ми очікуємо, що плани відновлення капіталу, ймовірно, займуть більше ніж рік. При цьому ми бачимо, що переважна частка банківського сектору буде спроможна відновити свій капітал за рахунок своєї діяльності, завдяки поточним прибуткам. Проте низка банків, ймовірно, потребуватимуть підтримки акціонерів", — заявила на пресбрифінгу перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

У НБУ також зазначають, що діагностичне обстеження дасть змогу з’ясувати коректність відображення якості кредитного портфеля тадостатності формування резервів.

При цьому регулятор очікує, що надлишковий буфер капіталу зменшуватиметься.

"Банківський сектор надалі генерує значні операційні прибутки, що створюють фінустановам першу лінію захисту для поглинання кредитних збитків. Цьому сприяють ріст процентних доходів та відновлення комісійних доходів, які у вересні вже сягнули довоєнного рівня.

Протягом року більшість банків змогли оптимізувати адміністративні витрати. Тож, попри значні кредитні втрати, сектор загалом залишався прибутковим, а його рентабельність капіталу за одинадцять місяців склала понад 9%. Більшість банків зберігають та поповнили запас капіталу понад мінімальні вимоги. Проте, ймовірно, цей надлишковий буфер зникатиме", — прогнозують в НБУ.

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Нацбанк не застосовує заходи впливу за порушення нормативних вимог до капіталу, якщо вони викликані наслідками війни. Режим регуляторних послаблень зберігатиметься тривалий час, кажуть в регуляторі.

«Тож фінустанови, що мають життєздатні бізнес-моделі та спроможні генерувати операційні доходи, отримають достатньо часу на відновлення капіталу в разі потреби. Натомість операційно збиткові банки залишатимуться під пильною увагою регулятора, до них можуть застосовуватися обмеження для збереження інтересів вкладників», — резюмували в НБУ.

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Економічна Правда За матеріалами:

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