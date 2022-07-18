НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів

Валюта
1481
НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів
НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів
Нацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.
Про це йдеться у даних НБУ.
Такий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня.
За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол.
Читайте також
Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав — майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.
Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів, зокрема, для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні.
Запрошуємо прийняти участь у Валютному форуму 2022. Поговоримо про курсові прогнози та особливості ведення ЗЕД під час війни.
Для читачів нашого порталу знижка 15% за промокодом — FinanceUA
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.