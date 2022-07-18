НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів — Finance.ua

НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів Вчора 15:45 — Валюта

НБУ суттєво скоротив продаж валюти з резервів

Нацбанк минулого тижня скоротив продаж валюти на ринку до 588 млн доларів після того, як декілька тижнів поспіль продавав близько мільярда доларів.

Про це йдеться у даних НБУ.

Такий рівень продажів валюти Національним банком востаннє спостерігався на початку травня.

За тиждень 11-15 липня Національному банку вдалося придбати всього 7,4 млн доларів — дещо менше, ніж минулого тижня, коли регулятор придбав 7,6 млн дол.

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Від початку року НБУ продав вже 14,7 млрд доларів та 1,8 млрд євро, а придбав — майже 1,9 млрд доларів та 110 млн євро.

Наразі НБУ використовує продаж валюти з резервів, зокрема, для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні.

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Економічна Правда За матеріалами:

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