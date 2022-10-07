НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ» — Finance.ua

НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ»
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Січ».
Національний банк 6 жовтня ухвалив рішення № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня.
Це рішення він ухвалив, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
В чому полягала пропозиція ФГВФО, в НБУ не повідомили. Але відомо, що 28 вересня Фонд повторно продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів для АТ «Банк Січ» до 30 вересня включно.
При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінювався, і Фонд мав визначити переможця до 3 жовтня включно. Але жодних повідомлень від Фонду про переможця конкурсу з тих пір не було.
ФГВФО з 15 серпня шукав потенційних інвесторів для банку. Київський міський голова Віталій Кличко доручав передбачити в бюджеті міста Києва майже 1 млрд грн на купівлю та капіталізацію неплатоспроможного банку «Січ».
НБУ у серпні відніс банк «Січ» до категорії неплатоспроможних у зв’язку з невиконанням банком у встановлений договором строк своїх зобов’язань перед Національним банком за кредитами рефінансування через недостатність коштів.
Банкопад 4.0: бути чи не бути?
Поділитися новиною