НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ» — Finance.ua
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НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ»

Казна та Політика
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НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ»
НБУ розпочав ліквідацію банку «Січ»
Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк «Січ».
Національний банк 6 жовтня ухвалив рішення № 495-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Банк Січ» з 10 жовтня.
Це рішення він ухвалив, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
В чому полягала пропозиція ФГВФО, в НБУ не повідомили. Але відомо, що 28 вересня Фонд повторно продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів для АТ «Банк Січ» до 30 вересня включно.
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При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінювався, і Фонд мав визначити переможця до 3 жовтня включно. Але жодних повідомлень від Фонду про переможця конкурсу з тих пір не було.
ФГВФО з 15 серпня шукав потенційних інвесторів для банку. Київський міський голова Віталій Кличко доручав передбачити в бюджеті міста Києва майже 1 млрд грн на купівлю та капіталізацію неплатоспроможного банку «Січ».
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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