Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва — Finance.ua

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва

Столиця планує створити Муніципальний банк Києва та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ « Банк Січ ».

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва — для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк — це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом», — зазначив Микола Поворозник.

Він підкреслив, що Муніципальний банк — це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.

«На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках», — сказав перший заступник голови КМДА.

Поворозник підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації, що має вагомі соціальні та економічні переваги: з’явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками банку.

Також залучення державою інвестора — це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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