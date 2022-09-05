Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва — Finance.ua

Влада столиці планує створити Муніципальний банк Києва
Столиця планує створити Муніципальний банк Києва та подасть заявку на участь у відкритому конкурсі на виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Банк Січ».
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
«Місто інвестує в банк для створення на його базі Муніципального банку Києва — для подальшого його перетворення на універсальний фінансовий інструмент міста. Муніципальний банк — це найкращий та надійний інструмент для проектного фінансування та роботи з Міжнародними фінансовими організаціями, іноземними інвесторами-партнерами. Для фінансування робіт з відновлення інфраструктури міста і економіки загалом», — зазначив Микола Поворозник.
Він підкреслив, що Муніципальний банк — це оптимізація фінансів міста і значна економія коштів громади.
Банкопад 4.0: бути чи не бути? 🧐
«На ринку виникла унікальна ситуація, коли банк, який продовжує працювати і виконує всі свої зобов’язання, можна придбати за менші кошти і не очікувати півтора-два роки, що потрібні для створення нового банку. Для міста придбання існуючого банку і перетворення його на муніципальний, а також утримання цього банку коштуватиме на рік менше, ніж сьогодні витрачається на комісії за обслуговування в інших банках», — сказав перший заступник голови КМДА.
Поворозник підкреслив, що для держави продаж банку КМДА є найоптимальнішим рішенням у поточній ситуації, що має вагомі соціальні та економічні переваги: з’явиться можливість зберегти робочі місця, виконувати в повному обсязі зобов’язання перед бізнесом та вкладниками банку.
Також залучення державою інвестора — це позитивний сигнал про стійкість та стабільність банківської системи України.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною