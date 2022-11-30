НБУ пропонує оновити умови роботи ринку автострахування — Finance.ua

НБУ пропонує оновити умови роботи ринку автострахування Сьогодні 16:46 — Страхування

НБУ пропонує оновити умови роботи ринку автострахування

Нацбанк пропонує суттєво оновити ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів».

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Мета пропонованих змін

Запровадити якісно нову модель регулювання ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ( ОСЦПВ , автоцивілка) відповідно до європейських стандартів із урахуванням інтересів страхувальників та потерпілих осіб.

Це дасть змогу підвищити довіру до такого виду страхування та сприятиме подальшому розвитку ринку ОСЦПВ.

Що пропонують

1. Встановити нові стандарти якості страхового покриття.

Зокрема, посилюється рівень захисту потерпілих у ДТП шляхом поступового (протягом семи років) підвищення максимальних розмірів страхової виплати до розмірів, установлених у країнах ЄС.

Також пропонується удосконалити механізми виплат в разі заподіяння шкоди внаслідок ДТП. Так, планується запровадити систему ануїтетних (регулярних та послідовних) страхових виплат у разі заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю або життю потерпілих.

Якщо пошкоджено транспортний засіб, страхова виплата розраховуватиметься без вирахування зносу вартості його складових частин та деталей. Це забезпечить повне покриття витрат на ремонт транспортного засобу та приведення його до стану, який був до ДТП.

2. Планується запровадити європейські підходи до формування вартості ОСЦПВ та широке використання електронних технологій.

Відповідно до практики європейських країн пропонується скасувати чинне державне регулювання цін за цим видом страхування та запровадити визначення «справедливої ціни» для кожного страхувальника. Водночас враховуватиметься його персональна історія в попередніх періодах страхування щодо безаварійної експлуатації транспортного засобу або наявності збитків у минулому.

Крім того, планується розширити і поглибити цифровізацію процесів укладання та обслуговування договорів ОСЦПВ. Так, передбачено відмову від укладання договорів ОСЦПВ у паперовій формі та перехід на електронний формат через єдину централізовану базу даних договорів з автоцивілки.

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3. Пропонується підвищити рівень обслуговування клієнтів та спростити механізм урегулювання страхових випадків.

Зокрема, запроваджується інструмент, що спонукатиме страховиків до поліпшення сервісу з урегулювання страхових випадків — модель обов’язкового прямого врегулювання збитків. Вона передбачає, що потерпілий отримає право звертатися за врегулюванням страхової події до страховика, з яким було укладено договір автоцивілки. Тобто страхувальники обиратимуть страховика, звертаючи увагу на ціну його послуги, якість та швидкість її надання.

Також пропонується скасувати обмеження максимального розміру страхової виплати в разі оформлення документів про ДТП через європротокол.

4. Планується удосконалити та осучаснити підходи до побудови системи управління Моторного (транспортного) страхового бюро України та державного нагляду за його діяльністю.

Зокрема, передбачається запровадити класичну дворівневу систему корпоративного управління МТСБУ.

Планується, що новий закон у разі підтримання Верховною Радою України буде введений у дію з 1 січня 2024 року одночасно з уведенням у дію нового Закону України «Про страхування» та включатиме перехідний період на узгодження учасниками ринку автотранспортного страхування своєї діяльності з його положеннями.

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