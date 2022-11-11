За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт

Особисті фінанси
115
За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт
За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт
8 листопада у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 8192 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
У чому проблема? Як йдеться у пояснювальній записці до документу, на практиці досить часто трапляються випадки, коли власники транспортних засобів укладають новий договір цивільно-правової відповідальності після спливу певного часу з дня закінчення дії попереднього договору. Таким чином, залишаються незахищеними законні права осіб, котрі потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.
Читайте також
Натомість мета законопроєкту — здійснення автоматичної фіксації правопорушень законодавства щодо наявності договору ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. На думку авторів документу, це зменшить кількість випадків відсутності полісу цивільно-правової відповідальності та підвищить зацікавленість власника автомобіля в оформленні такого полісу, адже це гарантує відшкодування збитків, завданих потерпілим особам.

Що саме пропонується:

  • доповнити КУпАП новою статтею 14-4, що встановлює адміністративну відповідальність за невиконання вимог законодавства щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;
  • встановити обов’язок укладення договору цивільно-правової відповідальності власників всіх наземних транспортних засобів, навіть тих, які не беруть участі в дорожньому русі.

Як каратимуть порушників

За недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачено накладення штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.).
Повторне протягом року вчинення такого порушення, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за таке порушення, штрафуватиметься у розмірі 50 н.м.д.г.
Третє та наступні протягом року вчинення порушення, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення попередніх адміністративних стягнень за таке порушення,- тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 н.м.д.г.
Недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виявлене відповідними підрозділами Національної поліції при оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод, спричинить штраф у розмірі 500 н.м.д.г.
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Обрати поліс ОСЦПВ 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.