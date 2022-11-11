За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт — Finance.ua

За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

За несвоєчасне продовження автоцивілки пропонують автоматично штрафувати: законопроєкт

8 листопада у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 8192 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких законодавчих актів України щодо автоматичної фіксації правопорушень у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

У чому проблема? Як йдеться у пояснювальній записці до документу, на практиці досить часто трапляються випадки, коли власники транспортних засобів укладають новий договір цивільно-правової відповідальності після спливу певного часу з дня закінчення дії попереднього договору. Таким чином, залишаються незахищеними законні права осіб, котрі потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.

Читайте також Які вживані автомобілі продаються в Україні найшвидше

Натомість мета законопроєкту — здійснення автоматичної фіксації правопорушень законодавства щодо наявності договору ОСЦПВ власників наземних транспортних засобів. На думку авторів документу, це зменшить кількість випадків відсутності полісу цивільно-правової відповідальності та підвищить зацікавленість власника автомобіля в оформленні такого полісу, адже це гарантує відшкодування збитків, завданих потерпілим особам.

Що саме пропонується:

доповнити КУпАП новою статтею 14-4, що встановлює адміністративну відповідальність за невиконання вимог законодавства щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

встановити обов’язок укладення договору цивільно-правової відповідальності власників всіх наземних транспортних засобів, навіть тих, які не беруть участі в дорожньому русі.

Як каратимуть порушників

За недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів передбачено накладення штрафу у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (н.м.д.г.).

Повторне протягом року вчинення такого порушення, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення адміністративного стягнення за таке порушення, штрафуватиметься у розмірі 50 н.м.д.г.

Третє та наступні протягом року вчинення порушення, але не раніше п’ятнадцяти днів з дня вручення постанови про накладення попередніх адміністративних стягнень за таке порушення,- тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 н.м.д.г.

Недотримання вимог щодо укладення власником транспортного засобу договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, виявлене відповідними підрозділами Національної поліції при оформленні матеріалів дорожньо-транспортних пригод, спричинить штраф у розмірі 500 н.м.д.г.

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.