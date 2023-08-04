НБУ поновлює інспекційні перевірки банків: які фінустанови перевірять в першу чергу — Finance.ua

НБУ поновлює інспекційні перевірки банків: які фінустанови перевірять в першу чергу Сьогодні 12:01 — Казна та Політика

НБУ поновлює інспекційні перевірки банків: які фінустанови перевірять в першу чергу

Національний банк поновлює планові інспекційні перевірки банків.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Правління Національного банку України затвердило План проведення інспекційних перевірок банків на IV квартал 2023 року. Відповідно до затвердженого Плану, у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки 8 банків», — сказано в повідомленні.

Які банки перевірять в першу чергу:

А-Банк;

Банк ¾;

Європромбанк;

Банк Глобус;

Скай Банк;

Таскомбанк;

МТБ Банк;

Банк «Фамільний».

«План інспекційних перевірок складений з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, зважаючи на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process — процес наглядової перевірки та оцінки)», — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, у травні Національний банк розпочав оцінку стійкості банків для визначення реального стану банківського сектору в умовах воєнного часу.

Відповідно до Правил здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2023 році, у ІІІ кварталі триватимуть позапланові інспекційні перевірки банків у межах оцінки стійкості.

Планові інспекційні перевірки банків були призупиненні з березня 2020 року з метою запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Довідка Finance.ua:

три банки в Європейському Союзі не змогли виконати обов’язкові вимоги до капіталу під час стрес-тесту, в результаті якого теоретично 496 млрд євро ($546 млрд) було стерто з їхніх буферів капіталу;

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії в банку «Конкорд» та його ліквідацію з 1 серпня 2023 року;



на березень 2022 року в росії працювали 52 банки з іноземним капіталом. За півтора року повномасштабної війни проти України повністю вийшли з російського ринку лише 13 фінустанов.



До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.