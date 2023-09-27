НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі — Finance.ua

НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі Сьогодні 15:32 — Енергетика

НБУ поліпшив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі

Національний банк України очікує, що дефіцит електроенергії протягом четвертого кварталу 2023 року не перевищуватиме 5%. Аналогічний показник у першому кварталі після ударів росії по енергетичній інфраструктурі складав, за оцінкою НБУ, 15%.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

НБУ очікує менш суттєвого, ніж минулоріч, негативного ефекту на економічну активність від можливого дефіциту електроенергії протягом четвертого кварталу і, ймовірно, на початку 2024 року, зазначив Шабан. «1,5−2% дефіциту буде перекриватися імпортом електроенергії», — додав він.

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На початку 2023-го Нацбанк прогнозував більш значний вплив перебоїв з енергопостачанням на економіку протягом усього року. За базовим сценарієм регулятор закладав можливий дефіцит у 15−18% у четвертому кварталі 2023-го та першому кварталі 2024-го. Аналогічні показники за негативним сценарієм складали 30−33%.

У квітні НБУ переглянув свою оцінку, сказав Шабан. «Ми побачили, що на платіжний баланс і на інфляцію проблеми з електроенергетикою вплинули не так, як очікувалося, — пояснив він. — Можна навіть сказати, що на інфляцію зовсім не вплинули, оскільки зниження цін на пальне та сировину змогли „притиснути“ інфляцію».

Руйнування Каховської ГЕС також не мало значного впливу на енергетику, хоч це і призвело до зниження обсягів гідрогенерації по всьому каскаду Дніпра, додав Шабан. У липні збалансуванню ситуації сприяли опади, а дефіцит, що виник у серпні через спеку, компенсувався імпортом електроенергії, розповів посадовець.

НБУ фіксує зростання імпорту енергетичного обладнання, уточнив він. «Обсяги відчутно перевищують показники минулого року», — сказав Шабан.

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