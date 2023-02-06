НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну — Finance.ua

НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну Сьогодні 09:34 — Фінтех і Картки

Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.

Про це повідомляється в « Інфляційному звіт і» Національного банку України (січень 2023 року).

На 2024 рік прогноз підвищений з 13,8 млрд доларів до 15,0 млрд доларів. У 2025 році очікується 14,8 млрд доларів.

Нагадаємо, Національний банк України з 5 жовтня повернув заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків. Як відзначається, дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф.

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Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

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