НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну — Finance.ua
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НБУ погіршив прогноз переказів трудових мігрантів в Україну

Фінтех і Картки
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Національний банк України погіршив прогноз обсягу приватних переказів у 2023 році з 16,4 млрд доларів до 15,9 млрд доларів.
Про це повідомляється в «Інфляційному звіті» Національного банку України (січень 2023 року).
На 2024 рік прогноз підвищений з 13,8 млрд доларів до 15,0 млрд доларів. У 2025 році очікується 14,8 млрд доларів.
Нагадаємо, Національний банк України з 5 жовтня повернув заборону на Р2Р-перекази за гривневими платіжними картками українських банків на картки іноземних банків. Як відзначається, дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф.
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Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Міжнародні грошові перекази сьогодні

За матеріалами:
Finance.ua
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