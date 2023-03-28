НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки — Finance.ua

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НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки

Фондовий ринок
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НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки
НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки
Національний банк оштрафував АТ «Сенс Банк» за порушення вимог законодавства стосовно взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості.
Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.
«Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ „Сенс Банк“ (ЄДРПОУ 23494714)», — сказано в повідомленні.
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Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України «Про споживче кредитування» по відношенню до споживачів.
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У зв’язку з цим Національний банк застосував до АТ «Сенс Банк» заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням.
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Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 27 березня 2023 року.

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За матеріалами:
Finance.ua
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