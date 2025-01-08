НБУ оновив вимоги до страхових посередників — Finance.ua

НБУ оновив вимоги до страхових посередників
Національний банк України оновив вимоги щодо діяльності страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
«Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері страхування до стандартів ЄС, а також сприятиме підвищенню якості надання посередницьких послуг у сфері страхування», — сказано в повідомленні.
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Положення розроблене з метою забезпечення впровадження вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів та Закону України «Про страхування» й визначає:
- вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, уключаючи працівників страховиків;
- порядок ведення Національним банком Реєстру страхових посередників (здійснюватиметься засобами Комплексної інформаційної системи Національного банку України);
- систему реєстрації та порядок авторизації страхових посередників страховиком та Національним банком;
- порядок повідомлення страховими посередниками — нерезидентами Національного банку про намір здійснювати діяльність на території України;
- порядок та вимоги щодо розкриття інформації в переліку працівників з реалізації страховика та страхового посередника;
- порядок здійснення Національним банком нагляду за страховими посередниками та особливості адміністративного провадження під час здійснення процедур авторизації страхових посередників.
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Нові вимоги також визначають основні аспекти діяльності під час реалізації страхових та/або перестрахових продуктів на ринку страхування і порядок врегулювання взаємовідносин між страховиками, страховими посередниками та їх клієнтами.
Водночас для страховиків та страхових посередників передбачено перехідний період для їх реєстрації відповідно до нових вимог.
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