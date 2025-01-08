НБУ оновив вимоги до страхових посередників — Finance.ua

НБУ оновив вимоги до страхових посередників Сьогодні 09:47 — Страхування

НБУ оновив вимоги до страхових посередників

Національний банк України оновив вимоги щодо діяльності страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів є черговим кроком до наближення нормативно-правових актів Національного банку у сфері страхування до стандартів ЄС, а також сприятиме підвищенню якості надання посередницьких послуг у сфері страхування», — сказано в повідомленні.

Положення розроблене з метою забезпечення впровадження вимог Директиви 2016/97/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 січня 2016 року про реалізацію страхових продуктів та Закону України «Про страхування» й визначає:

вимоги до осіб, які здійснюють діяльність з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, уключаючи працівників страховиків;

порядок ведення Національним банком Реєстру страхових посередників (здійснюватиметься засобами Комплексної інформаційної системи Національного банку України);

систему реєстрації та порядок авторизації страхових посередників страховиком та Національним банком;

порядок повідомлення страховими посередниками — нерезидентами Національного банку про намір здійснювати діяльність на території України;

порядок та вимоги щодо розкриття інформації в переліку працівників з реалізації страховика та страхового посередника;

порядок здійснення Національним банком нагляду за страховими посередниками та особливості адміністративного провадження під час здійснення процедур авторизації страхових посередників.

Нові вимоги також визначають основні аспекти діяльності під час реалізації страхових та/або перестрахових продуктів на ринку страхування і порядок врегулювання взаємовідносин між страховиками, страховими посередниками та їх клієнтами.

Водночас для страховиків та страхових посередників передбачено перехідний період для їх реєстрації відповідно до нових вимог.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.